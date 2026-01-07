快訊

美軍干擾委國防空功臣之一是它 出動逾150架軍機「1架21億元」

F-16戰機開箱照曝光 回顧29年前空軍突破「邁入新篇章」

雞排妹鄭家純懷孕9周「發現胎停」 終止妊娠：痛到叫出來

雲林水林鄉推7大政策提升社福 盼翻轉人口結構

中央社／ 雲林縣7日電
雲林縣水林鄉為全縣第2老鄉鎮，鄉公所為翻轉人口結構，2026年推出7大政策以提升社會福利，代理鄉長張東凱（右）7日說明相關政策內容。中央社
雲林縣水林鄉為全縣第2老鄉鎮，鄉公所為翻轉人口結構，2026年推出7大政策以提升社會福利，代理鄉長張東凱（右）7日說明相關政策內容。中央社

雲林縣水林鄉老年人口比例28.58%，僅次於元長鄉，為全縣第二老鄉鎮。水林鄉公所為翻轉人口結構，今年推出7大政策，包括新生兒週歲禮金、補助學生競賽獎勵金等提升社會福利。

根據雲林縣政府去年10月統計，水林鄉人口2萬1850人，其中65歲以上人口6242人，老年人口比例約28.58%，僅次於元長鄉28.81%，成為全縣第二老鄉鎮。

雲林縣水林鄉代理鄉長張東凱說，水林鄉沒有大型企業或是工廠進駐，導致人口外移嚴重，而公所每年總預算約新台幣2億元，面對高齡化與家庭結構轉變，鄉公所以主動關懷、即時協助、在地服務為原則，深化社福政策，因此去年經鄉民代表會同意通過，編列約1178萬元執行7大社福政策。

水林鄉公所推行的7大社福政策，包括水林鄉兒童生日禮金、加碼鄉民意外身故慰問金、重陽禮金年紀下修至70歲、補助學生競賽獎勵金、318名鄰長配置自行車、增加1輛復康巴士擴大服務和汰換鄉立幼兒園老舊冷氣設備。

張東凱表示，為支持年輕家庭並提高生育率，從今年1月1日後出生入籍水林鄉且未有遷出紀錄的滿1歲幼兒，可到鄉公所請領兒童生日禮金6000元，但以一次為限。

此外，為鼓勵鄉內國中小學生勇於在體育、美術、科展等競賽表現，凡縣級以上賽事獲獎可請領獎勵金，個人最高3000元、團體最高6000元；而長者重陽禮金年紀下修至70歲，可領公所自發重陽禮金5000元，百歲人瑞重陽禮金加碼至1萬元；鄉民意外身故慰問金從6萬元提高至10萬元。

水林鄉目前僅1輛復康巴士繞行全鄉24村，服務量能有限，因此從今年3月起增加1輛復康巴士提供服務，原每週每人只能申請1次服務，改為每週可以申請2次。

老年人口 社福 巴士

延伸閱讀

雲林警政大升級 16輛AI偵防車上線、虎尾警分局將進駐高鐵特定區

中央突調財力…雲林比台南有錢 張麗善錯愕不解「逼我們舉債度日？」

屏東縣春節送暖開跑 周春米：今年起社福補助新增線上申請

疫情期間社福詐領案延燒 美國明尼蘇達州長華茲放棄連任

相關新聞

嘉縣朴子3月發放紓困金2千 遷出者、新生兒也納入

嘉義縣朴子市公所今天上午經代表會全體代表同意，通過「嘉義縣朴子市因應丹娜絲颱風及0728豪雨災後復原紓困金發放自治條例」...

嘉義縣增設中埔心衛中心夜間諮商 下班後安心談多一處

嘉義縣中埔社區心理衛生中心自今年1月起，增加周一下午5時至7時的夜間諮商時段，讓白天需上班的民眾能在下班後獲得專業心理師...

最有愛年菜在台南！勞工局攜手7家庇護工場邀鄉親開運

台南市政府勞工局攜手7家庇護工場，今上午在官田區農會辦理行銷記者會，市長黃偉哲說，全台最有愛年菜就在台南，選購還有機會參...

雲林警政大升級 16輛AI偵防車上線、虎尾警分局將進駐高鐵特定區

雲林縣警局百輛偵防車有近半數已逾汰換年限，為強化警政量能，縣長張麗善動支第二預備金購置16輛新式偵防車，今天校閱，張麗善...

嘉縣百大嘉選榜衝破45萬票 投票抽大獎iPhone17Pro

為了迎接即將登場的「2026台灣燈會在嘉義」，嘉義縣政府舉辦「光躍嘉義．百大嘉選榜」票選活動。目前活動已進入最後衝刺階段...

98歲老榮民金門戰地死裡逃生 見證兩岸戰亂分治時代

嘉義市眷村經國新城元旦升旗典禮，旗海飄揚慶祝，有位佝僂卻精神矍鑠身影格外引人注目。他是98歲老榮民李敘儒，即將邁入百歲人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。