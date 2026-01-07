快訊

七期豪宅虐殺案…凶嫌連開3天毒趴 恐怖對話曝：不想太早玩死他

飛官和戰機在哪裡？資深漁民研判「落在黑潮主流帶」：可能被帶往這方向

國稅單位志工辱視障母「看不到別出來害人」 兒怒：主管還要求撤文

嘉義縣增設中埔心衛中心夜間諮商 下班後安心談多一處

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣3處社區心理衛生中心提供多元服務，讓下班後的民眾也能獲得專業心理師支持。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣3處社區心理衛生中心提供多元服務，讓下班後的民眾也能獲得專業心理師支持。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣中埔社區心理衛生中心自今年1月起，增加周一下午5時至7時的夜間諮商時段，讓白天需上班的民眾能在下班後獲得專業心理師的支持，陪伴走過情緒困擾。衛生局長趙紋華表示，希望透過在地化的服務縮短專業資源距離，讓求助變得更容易。

趙紋華表示，生活型態快速變化，心理壓力來源隨之多變，希望透過社區化、在地化的心理衛生服務，縮短民眾與專業資源間的距離，讓求助成為更容易的事。

曾前往諮商的「小芸」分享，長期在工作與家庭間奔波，過去難以在白天抽身求助，透過夜間諮商讓她找到壓力調適方式，並找回生活平衡。她表示，有人願意傾聽並陪伴探索困境，真的讓人安心很多。

嘉義縣3處社區心理衛生中心提供多元服務，白天時段為周一至周五10時至12時、下午1時至4時。夜間時段部分，太保中心為周三下午5時至晚上7時、民雄中心為周五下午5時至晚上7時、中埔中心則為周一下午5時至晚上7時，讓下班後的民眾也能獲得專業心理師支持。

民眾可透過3步驟預約諮商，先至衛生所、心衛中心洽詢或撥打專線預約，隨後由專業人員致電初次訪談，最後依指定時間與地點接受協助。

嘉義縣社區心理衛生中心提供免費諮商服務，詳情可查詢網頁或撥打專線05-3621150，由專人提供服務。

衛生所 嘉義 壓力

延伸閱讀

嘉縣百大嘉選榜衝破45萬票 投票抽大獎iPhone17Pro

從新港農村走入台大殿堂 嘉商王柏權憑昆蟲研究翻轉人生

板橋某社區驚傳墜樓！住戶聽聞巨大撞擊聲 男倒臥花圃命危送醫

嘉義縣首例到院前TCP成功救援 民雄高救隊跟閻王搶人

相關新聞

嘉義縣增設中埔心衛中心夜間諮商 下班後安心談多一處

嘉義縣中埔社區心理衛生中心自今年1月起，增加周一下午5時至7時的夜間諮商時段，讓白天需上班的民眾能在下班後獲得專業心理師...

最有愛年菜在台南！勞工局攜手7家庇護工場邀鄉親開運

台南市政府勞工局攜手7家庇護工場，今上午在官田區農會辦理行銷記者會，市長黃偉哲說，全台最有愛年菜就在台南，選購還有機會參...

嘉縣百大嘉選榜衝破45萬票 投票抽大獎iPhone17Pro

為了迎接即將登場的「2026台灣燈會在嘉義」，嘉義縣政府舉辦「光躍嘉義．百大嘉選榜」票選活動。目前活動已進入最後衝刺階段...

98歲老榮民金門戰地死裡逃生 見證兩岸戰亂分治時代

嘉義市眷村經國新城元旦升旗典禮，旗海飄揚慶祝，有位佝僂卻精神矍鑠身影格外引人注目。他是98歲老榮民李敘儒，即將邁入百歲人...

重塑阿里山新門戶 檜意森活村「一心二葉館」整修升級

嘉義阿里山林鐵2024年全線通車，阿里山腳下的嘉市北門麗星大飯店完成招商，阿里山林鐵文化資產管理處打造熱門景點檜意森活村...

申請開跑最高300萬！雲林放寬青創補助資格 邀名師開課助攻

雲林縣政府2022年起獲允能風力發電公司捐1億元推動「青年創業補助金」，累計輔導43名青年創業，縣長張麗善昨宣布今年放寬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。