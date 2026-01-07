嘉義縣增設中埔心衛中心夜間諮商 下班後安心談多一處

嘉義縣中埔社區心理衛生中心自今年1月起，增加周一下午5時至7時的夜間諮商時段，讓白天需上班的民眾能在下班後獲得專業心理師的支持，陪伴走過情緒困擾。衛生局長趙紋華表示，希望透過在地化的服務縮短專業資源距離，讓求助變得更容易。

趙紋華表示，生活型態快速變化，心理壓力來源隨之多變，希望透過社區化、在地化的心理衛生服務，縮短民眾與專業資源間的距離，讓求助成為更容易的事。

曾前往諮商的「小芸」分享，長期在工作與家庭間奔波，過去難以在白天抽身求助，透過夜間諮商讓她找到壓力調適方式，並找回生活平衡。她表示，有人願意傾聽並陪伴探索困境，真的讓人安心很多。

嘉義縣3處社區心理衛生中心提供多元服務，白天時段為周一至周五10時至12時、下午1時至4時。夜間時段部分，太保中心為周三下午5時至晚上7時、民雄中心為周五下午5時至晚上7時、中埔中心則為周一下午5時至晚上7時，讓下班後的民眾也能獲得專業心理師支持。

民眾可透過3步驟預約諮商，先至衛生所、心衛中心洽詢或撥打專線預約，隨後由專業人員致電初次訪談，最後依指定時間與地點接受協助。

嘉義縣社區心理衛生中心提供免費諮商服務，詳情可查詢網頁或撥打專線05-3621150，由專人提供服務。