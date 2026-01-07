快訊

七期豪宅虐殺案…凶嫌連開3天毒趴 恐怖對話曝：不想太早玩死他

飛官和戰機在哪裡？資深漁民研判「落在黑潮主流帶」：可能被帶往這方向

國稅單位志工辱視障母「看不到別出來害人」 兒怒：主管還要求撤文

最有愛年菜在台南！勞工局攜手7家庇護工場邀鄉親開運

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府勞工局攜手7家庇護工場，今上午在官田區農會辦理行銷記者會。 記者謝進盛／攝影
台南市政府勞工局攜手7家庇護工場，今上午在官田區農會辦理行銷記者會。 記者謝進盛／攝影

台南市政府勞工局攜手7家庇護工場，今上午在官田區農會辦理行銷記者會，市長黃偉哲說，全台最有愛年菜就在台南，選購還有機會參加台南購物節抽獎

黃偉哲、勞動部雲嘉南分署副分署長許慧香、市府勞工局長王鑫基、市議員尤榮智等人出席「上幸福過好年—台南庇護年節禮」行銷會，黃逐一逛各攤特色，不時掏腰包採買。

黃偉哲表示，既然過年一定要採買年菜與禮品，選擇庇護工場產品不僅方便、美味，更能讓人感受到台南是一座有愛城市，全台最有愛心的年菜就在台南。

勞工局長王鑫基介紹年菜特色說，「珠圓玉潤慶團圓」，由喜憨兒台南庇護工場與錦霞樓(阿霞飯店二代) 技術合作聯名推出，以豬蹄膀熱油煎至香氣散出，加入醬油、冰糖煨煮至入口即化，香Q彈牙。

另外還有「龍吟虎饗石斑魚」、「金饗富貴大肋排」、「開運椒香雞湯鍋」等。因應蔬食者增多，喜憨兒推出蔬食組合，即日起至2月2日止，年菜單品預購3盒95折，5盒以上88折。

至於年節禮盒，展翼烘焙坊推出「金馬躍鯉禮盒」由堅果塔、花生捲、手工餅乾及濾掛咖啡組成，消費滿5000元享免運，滿20盒再享95折優惠；而菩提澄園推出「澄馬成福禮盒」由香脆腰果、芝麻糖、檸檬夾心瓦芙及濾掛咖啡組成，即日起至1月16日前預購享早鳥優惠價。

蓮心園推出「日曬米+紫蘇梅禮盒」日曬米無農藥栽培與自然日曬；小品食光「雲朵食光寶盒」內含蛋黃酥、豆塔、鳳梨酥、麻糬紅茶司康等可自行搭配；吉茂及創義庇護工場的節慶小物，有客製萌駿福枕、絢馬招福墊、馬將軍門神對聯。

勞工局也提醒，向台南庇護工場消費滿50元就可參加台南購物節抽獎，加入台南購物節官方LINE帳號即可直接在手機登錄，活動至3月1日止。詳情可上勞工局網站查詢或洽勞工局專線（06）2991111轉8459陳小姐或6687李小姐。

相關洽詢電話：

喜憨兒台南庇護工場（06）2642527

金馬躍鯉禮盒-展翼烘焙庇護工場（06）2013217

澄馬成福禮盒-菩提澄園庇護工場（06）5712342

日曬米+紫蘇梅禮盒-蓮心園庇護農藝工場（06）6876008

雲朵食光寶盒-小品食光庇護工場（06）2221615

客製化印務-吉茂庇護工場（06）2901348

創義庇護工場（06）2150218

台南市政府勞工局攜手7家庇護工場，今上午在官田區農會辦理行銷記者會，</p><!--14--><p> 記者謝進盛／攝影
台南市政府勞工局攜手7家庇護工場，今上午在官田區農會辦理行銷記者會，

記者謝進盛／攝影

台南市政府勞工局攜手7家庇護工場，今上午在官田區農會辦理行銷記者會，市長黃偉哲也到場力挺，強調全台最有愛年菜就在台南。記者謝進盛／攝影
台南市政府勞工局攜手7家庇護工場，今上午在官田區農會辦理行銷記者會，市長黃偉哲也到場力挺，強調全台最有愛年菜就在台南。記者謝進盛／攝影
台南市政府勞工局攜手7家庇護工場，今上午在官田區農會辦理行銷記者會。記者謝進盛／攝影
台南市政府勞工局攜手7家庇護工場，今上午在官田區農會辦理行銷記者會。記者謝進盛／攝影
台南市政府勞工局攜手7家庇護工場，今上午在官田區農會辦理行銷記者會，市長黃偉哲（中）出席帶頭促銷。</p><!--17--><p> 記者謝進盛／攝影
台南市政府勞工局攜手7家庇護工場，今上午在官田區農會辦理行銷記者會，市長黃偉哲（中）出席帶頭促銷。

記者謝進盛／攝影

庇護工場 台南

延伸閱讀

7-ELEVEN 全面搶攻年節「社交經濟」！開運年菜、尾牙家電馬上登場

晶華外帶年菜 搶圍爐大餅

把愛送上餐桌 金門家扶籌募200份年菜陪弱勢家庭過好年

2026台北「年貨大街」時間曝先收藏！年菜乾貨禮品統統有

相關新聞

嘉義縣增設中埔心衛中心夜間諮商 下班後安心談多一處

嘉義縣中埔社區心理衛生中心自今年1月起，增加周一下午5時至7時的夜間諮商時段，讓白天需上班的民眾能在下班後獲得專業心理師...

最有愛年菜在台南！勞工局攜手7家庇護工場邀鄉親開運

台南市政府勞工局攜手7家庇護工場，今上午在官田區農會辦理行銷記者會，市長黃偉哲說，全台最有愛年菜就在台南，選購還有機會參...

嘉縣百大嘉選榜衝破45萬票 投票抽大獎iPhone17Pro

為了迎接即將登場的「2026台灣燈會在嘉義」，嘉義縣政府舉辦「光躍嘉義．百大嘉選榜」票選活動。目前活動已進入最後衝刺階段...

98歲老榮民金門戰地死裡逃生 見證兩岸戰亂分治時代

嘉義市眷村經國新城元旦升旗典禮，旗海飄揚慶祝，有位佝僂卻精神矍鑠身影格外引人注目。他是98歲老榮民李敘儒，即將邁入百歲人...

重塑阿里山新門戶 檜意森活村「一心二葉館」整修升級

嘉義阿里山林鐵2024年全線通車，阿里山腳下的嘉市北門麗星大飯店完成招商，阿里山林鐵文化資產管理處打造熱門景點檜意森活村...

申請開跑最高300萬！雲林放寬青創補助資格 邀名師開課助攻

雲林縣政府2022年起獲允能風力發電公司捐1億元推動「青年創業補助金」，累計輔導43名青年創業，縣長張麗善昨宣布今年放寬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。