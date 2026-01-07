最有愛年菜在台南！勞工局攜手7家庇護工場邀鄉親開運

台南市政府勞工局攜手7家庇護工場，今上午在官田區農會辦理行銷記者會，市長黃偉哲說，全台最有愛年菜就在台南，選購還有機會參加台南購物節抽獎

黃偉哲、勞動部雲嘉南分署副分署長許慧香、市府勞工局長王鑫基、市議員尤榮智等人出席「馬上幸福過好年—台南庇護年節禮」行銷會，黃逐一逛各攤特色，不時掏腰包採買。

黃偉哲表示，既然過年一定要採買年菜與禮品，選擇庇護工場產品不僅方便、美味，更能讓人感受到台南是一座有愛城市，全台最有愛心的年菜就在台南。

勞工局長王鑫基介紹年菜特色說，「珠圓玉潤慶團圓」，由喜憨兒台南庇護工場與錦霞樓(阿霞飯店二代) 技術合作聯名推出，以豬蹄膀熱油煎至香氣散出，加入醬油、冰糖煨煮至入口即化，香Q彈牙。

另外還有「龍吟虎饗石斑魚」、「金饗富貴大肋排」、「開運椒香雞湯鍋」等。因應蔬食者增多，喜憨兒推出蔬食組合，即日起至2月2日止，年菜單品預購3盒95折，5盒以上88折。

至於年節禮盒，展翼烘焙坊推出「金馬躍鯉禮盒」由堅果塔、花生捲、手工餅乾及濾掛咖啡組成，消費滿5000元享免運，滿20盒再享95折優惠；而菩提澄園推出「澄馬成福禮盒」由香脆腰果、芝麻糖、檸檬夾心瓦芙及濾掛咖啡組成，即日起至1月16日前預購享早鳥優惠價。

蓮心園推出「日曬米+紫蘇梅禮盒」日曬米無農藥栽培與自然日曬；小品食光「雲朵食光寶盒」內含蛋黃酥、豆塔、鳳梨酥、麻糬紅茶司康等可自行搭配；吉茂及創義庇護工場的節慶小物，有客製萌駿福枕、絢馬招福墊、馬將軍門神對聯。

勞工局也提醒，向台南庇護工場消費滿50元就可參加台南購物節抽獎，加入台南購物節官方LINE帳號即可直接在手機登錄，活動至3月1日止。詳情可上勞工局網站查詢或洽勞工局專線（06）2991111轉8459陳小姐或6687李小姐。

相關洽詢電話：

喜憨兒台南庇護工場（06）2642527

金馬躍鯉禮盒-展翼烘焙庇護工場（06）2013217

澄馬成福禮盒-菩提澄園庇護工場（06）5712342

日曬米+紫蘇梅禮盒-蓮心園庇護農藝工場（06）6876008

雲朵食光寶盒-小品食光庇護工場（06）2221615

客製化印務-吉茂庇護工場（06）2901348

創義庇護工場（06）2150218 台南市政府勞工局攜手7家庇護工場，今上午在官田區農會辦理行銷記者會，

記者謝進盛／攝影 台南市政府勞工局攜手7家庇護工場，今上午在官田區農會辦理行銷記者會，市長黃偉哲也到場力挺，強調全台最有愛年菜就在台南。記者謝進盛／攝影 台南市政府勞工局攜手7家庇護工場，今上午在官田區農會辦理行銷記者會。記者謝進盛／攝影 台南市政府勞工局攜手7家庇護工場，今上午在官田區農會辦理行銷記者會，市長黃偉哲（中）出席帶頭促銷。

記者謝進盛／攝影