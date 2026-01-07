嘉縣百大嘉選榜衝破45萬票 投票抽大獎iPhone17Pro

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
「光躍嘉義．百大嘉選榜」，圖為特富野古道。圖／嘉義縣政府提供
為了迎接即將登場的「2026台灣燈會嘉義」，嘉義縣政府舉辦「光躍嘉義．百大嘉選榜」票選活動。目前活動已進入最後衝刺階段，總投票數衝破45萬票，只要參與投票就有機會將大獎iPhone17Pro手機帶回家。縣長翁章梁表示，透過票選出的10大美食與景點，能為明年燈會遊客提供最具公信力的旅遊攻略，讓大家看燈會也能深度體驗嘉義。

本次票選名單串聯嘉義縣18鄉鎮，共集結68家美食店家及136處熱門景點參與角逐。嘉義縣文化觀光局表示，活動除了為2026台灣燈會暖身，更成功帶動地方產業動員，許多店家紛紛在社群平台祭出加碼優惠拉票，展現全民對嘉義縣美食景點的支持。

為鼓勵民眾踴躍參與，主辦單位準備總價值超過10萬元的獎品。首波獎項已在1月2日抽出，而包含iPhone17 Pro、75吋4K電視及阿里山英迪格酒店住宿券等萬元大獎，將在2月9日頒獎典禮中抽出。

投票活動將於1月16日截止，民眾只要登入官網，每日可針對美食與景點各投5票，每投1票就可獲得1次抽獎機會。文觀局表示，歡迎全國民眾把握最後時機，用行動支持喜愛的店家，詳情可至「嘉義縣文化觀光局」粉絲專頁查詢。

「光躍嘉義．百大嘉選榜」，圖為鈴蘭碗粿。圖／嘉義縣政府提供
「光躍嘉義．百大嘉選榜」，圖為巃仔尾步道。圖／嘉義縣政府提供
「光躍嘉義．百大嘉選榜」，圖為曾文水庫。圖／嘉義縣政府提供
「光躍嘉義．百大嘉選榜」，圖為培桂堂。圖／嘉義縣政府提供
「光躍嘉義．百大嘉選榜」總票數破45萬，壓軸萬元大獎。圖／嘉義縣政府提供
「光躍嘉義．百大嘉選榜」，圖為吳氏蚵捲。圖／嘉義縣政府提供
「光躍嘉義．百大嘉選榜」，圖為大埔砂鍋魚頭。圖／嘉義縣政府提供
「光躍嘉義．百大嘉選榜」，圖為太平雲梯。圖／嘉義縣政府提供
