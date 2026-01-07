快訊

重塑阿里山新門戶 檜意森活村「一心二葉館」整修升級

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山林鐵文化資產管理處打造熱門景點檜意森活村「一心二葉館」，成為兼具旅客服務中心提供旅遊諮詢、展示及販售文創商品、輕食等多元服務多功能的阿里山新入口，工程2日開工，明年3月完工。記者魯永明／攝影
嘉義阿里山林鐵2024年全線通車，阿里山腳下的嘉市北門麗星大飯店完成招商，阿里山林鐵文化資產管理處打造熱門景點檜意森活村「一心二葉館」，成為兼具旅客服務中心提供旅遊諮詢、展示及販售文創商品、輕食等多元服務多功能的阿里山新入口，工程2日開工，明年3月完工。　

配合林鐵全線通車，嘉市觀光軸線持續升級。位於檜意森活村核心區「一心二葉館」，依據經濟部工業局「城市美學公共場域設計共創」計畫成果，啟動「阿里山軸帶旅運服務中心空間及周邊景觀改善工程」，打造兼具旅遊諮詢、文化展示、文創販售與輕食服務的「阿里山林鐵服務中心」，成為旅客進入阿里山的重要新入口。

阿里山林鐵文資處指出，工程經費5732萬7000元，工項涵蓋既有建物整修、空調與機電設備更新、光環境營造與指標系統優化，同時改善戶外景觀、排水設施，並新設休憩棚架，全面提升空間機能與旅遊品質。工程2日開工，明年3月完工，後續委外營運方式，帶動檜意森活村及周邊觀光發展。

隨著林鐵全線復駛，新北門車站整修完成、北門麗星大飯店完成招商，阿里山腳下觀光動能增溫。一心二葉館原由檜意森活村委託民間公司經營，移交林鐵文資處整修，定位升級為多功能旅客服務中心，服務檜村遊客，支援新北門車站、阿里山車庫園區，強化林鐵入口意象。

檜意森活村為全台規模最大日式木造建築群，有「台版京都」之稱，其中位於北側的一心二葉館，早年為日治時期日本職員宿舍群，後轉作遊客服務用途。整體園區劃分為文創市集、好飲好食、生活創藝、藝文展覽、時光特區及在地有禮等六大主題區，20多棟日式檜木建築出租商家進駐，免費開放參觀，假日人潮絡繹不絕，已成嘉義市指標性觀光景點。一心二葉館整修工程啟動，林鐵文資處期盼串聯林鐵、車站、旅宿與檜村景點，形塑完整的阿里山旅遊服務節點，為嘉義市觀光再添新亮點。

