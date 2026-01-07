快訊

98歲老榮民金門戰地死裡逃生 見證兩岸戰亂分治時代

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
98歲老榮民李敘儒手推改裝輔助椅、頭戴毛帽，高舉國旗參加嘉義市眷村經國新城元旦升旗典禮。記者魯永明／攝影
98歲老榮民李敘儒手推改裝輔助椅、頭戴毛帽，高舉國旗參加嘉義市眷村經國新城元旦升旗典禮。記者魯永明／攝影

嘉義市眷村經國新城元旦升旗典禮，旗海飄揚慶祝，有位佝僂卻精神矍鑠身影格外引人注目。他是98歲老榮民李敘儒，即將邁入百歲人瑞，手推改裝輔助椅、頭戴毛帽，儘管雙手因歲月略顯顫抖，但談起死神擦身而過軍旅歲月，眼神閃爍如當年堅定光芒。

「我那時候在金門，差點就被砲彈炸到了！」李敘儒回憶最驚險的一刻，語氣帶著激昂。當時他在防空雷達部隊服役，正值金門八二三砲戰，1顆巨大砲彈落在距離他陣地僅約1公尺處，「那顆砲彈足足有30公斤重，如果當時爆炸了，我就沒命了！」他說，陣地裡還有2千多發砲彈，引發連鎖爆炸，後果不堪設想。或許冥冥中庇佑，那枚「啞彈」成了他生命最震撼奇蹟，讓他至今仍深信自己「命大」，是時代洪流下的幸運兒。

李敘儒原籍江西，祖籍福建。18歲獨自隨國民政府來台灣。在那段物資匱乏、局勢動盪歲月，他從二等兵做起，在空軍官校擔任飛機加油工作長達10年。「我沒讀過什麼書，但我肯學。」憑藉著不服輸的韌性，李敘儒在空軍訓練司令部附設補習班苦讀，一路補習到高中程度，最終考取空軍通信電子學校（現為空軍航空技術學院）第24期。

從加油兵，最終以少校軍階退役，這段跨越階級與戰火的奮鬥史，正是那一代老榮民在台紮根、奮發向上的縮影。1979年退役後，李敘儒在台灣建立家庭，膝下育有1子2女，雖步履不若當年穩健，但他仍堅持走入人群，親身參與慶祝。對李敘儒而言，隨風飄揚國旗承載他青春與忠誠。翠岱里長陳金虎說，里內還有多位高齡老榮民，李敘儒勤儉持家，每天都會拿著改裝的輔助器四處活動，保持身體健康，里內每3個月辦慶生會，老榮民們齊聚一堂，增進感情，維持身心健康。

嘉義市眷村經國新城元旦升旗典禮，旗海飄揚慶祝，98歲老榮民李敘儒，手推改裝輔助椅、頭戴毛帽，談起死神擦身而過軍旅歲月，眼神閃爍如當年堅定光芒。記者魯永明／攝影
嘉義市眷村經國新城元旦升旗典禮，旗海飄揚慶祝，98歲老榮民李敘儒，手推改裝輔助椅、頭戴毛帽，談起死神擦身而過軍旅歲月，眼神閃爍如當年堅定光芒。記者魯永明／攝影
98歲老榮民李敘儒參加嘉義市眷村經國新城元旦升旗典禮，儘管雙手因歲月略顯顫抖，但談起死神擦身而過軍旅歲月，眼神閃爍如當年堅定光芒。記者魯永明／攝影
98歲老榮民李敘儒參加嘉義市眷村經國新城元旦升旗典禮，儘管雙手因歲月略顯顫抖，但談起死神擦身而過軍旅歲月，眼神閃爍如當年堅定光芒。記者魯永明／攝影

