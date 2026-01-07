申請開跑最高300萬！雲林放寬青創補助資格 邀名師開課助攻

雲林縣政府2022年起獲允能風力發電公司捐1億元推動「青年創業補助金」，累計輔導43名青年創業，縣長張麗善昨宣布今年放寬申請資格，並邀創業輔導界名師余瑞銘開辦課程；余瑞銘分析，創業失敗的核心原因包括過度自信產品、不清楚成本結構等。

雲縣府2022年起提供20至40歲在雲林縣設籍及創業青年補助金，免貸款、免利息，補助金額逐步提高，迄今成功率約9成，微創型補助最高50萬元、專案型最高300萬元，且今年可申請公司的年限，從成立不超過3年放寬至5年。

張麗善與允能風力發電董事、天豐新能源董事長羅富彥等產官學界人士宣傳，張麗善說，邀請創業輔導界名師余瑞銘開辦32小時「創業技能實體課程」，協助青年逐一解決創業難題，就是要讓回鄉創業的人只准成功。

余瑞銘曾培訓阿瘦皮鞋、Q Burger，並輔導詩威特、櫻花廚具等知名品牌，他分析，創業失敗的核心原因包括過度自信產品、忽略TA設定；財務觀念薄弱、不清楚成本結構；行銷亂投資、品牌基礎未穩就急著找網紅。他說，產品好是起點，唯有把基本功補齊，創業之路才能走得長穩。

縣府勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，補助即起申請至2月16日止，本月16、20、26日分別在虎尾、北港、斗六辦實體說明會。