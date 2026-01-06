嘉市府提報6校及市立棒球場設施改善案 教育部、體育部視察獲共識

為了改善嘉義市校園老舊設備並提升基層運動環境，民眾黨立委張啓楷今天下午與同黨教育文化委員會召委劉書彬，邀請教育部、運動部等官員赴嘉義市嘉北國小，針對嘉北國小、志航國小、蘭潭國小、嘉義國中、蘭潭國中及嘉義市棒球場共6項設施改善補助案，召開中央、地方與校方三方協調會。會中達成多項共識，預計相關申請案於今年初修改計畫後獲得補助。

張啓楷表示，嘉義市政府教育處提報的2025年教育與體育6項相關補助計畫，牽涉校園安全、教學品質與城市運動發展。為讓中央部會完整掌握現場條件與實際需求，邀請教育部及運動部赴嘉義市實地了解，透過座談將需求與問題說清楚，共同解決急迫性需求。

針對總經費3638萬元的「嘉義市棒球場照明改善工程」，張啓楷說，嘉義長年是台灣棒球人才的培育重鎮，照明設備是否到位，直接影響夜間訓練安全與賽事承辦能力。運動部表示，因部會剛成立，過去計畫額度已用完，最晚2月會向行政院提出修正計畫，並將職業運動賽事場域優化計畫列入，力拚最快3月通過，屆時嘉義市政府提送完整計畫後，照明改善預算即可通過。

另外，有關「嘉北國小演藝廳整修工程」，張啓楷說，嘉北國小管樂團成果豐碩，演藝廳整修攸關安全與專業條件。原預算中央補助僅25%，經討論決定將預算修正在1000萬元以內，向中央爭取的補助比例可望提高至45%。

至於志航國小圖書館修繕、蘭潭國小地坪整修、嘉義國中藝文館音響更新及蘭潭國中音響系統更新等案，張啓楷說，這些計畫與學生學習品質及校園安全密切相關。三方討論後達成共識，學校方面將針對安全及節能等重點方向修正原案，再向教育部提出補助申請，可望在今年初得到明確回應。