北市國中小營養午餐全免 雲林卻難跟進？張麗善揭原因批：中央很糟糕

台北市長蔣萬安今宣布國中小學營養午餐全面免費，雲林縣長張麗善表示，在財政健全的原則下，她樂觀其成，但雲林縣財政狀況實在難跟進。她批中央很糟糕，財劃法不複議、不公告、也不執行，造成弱勢縣市財政更困難，社會福利跟不上六都情況下，只會造成人口移動，擴大城鄉差距。

張麗善表示，每一縣市針對自身財政狀況，都會推動不同的社會福利措施，在財政健全的原則下，若能夠提供更多的福利，她樂觀其成；雲林縣全縣4萬多名學生，若要跟進營養午餐免費，約需6億元經費，以雲林縣目前財政狀況，難以跟進。

她解釋，財劃法歷經二次修正後，中央選擇不複議、不公告、也不執行，導致到目前為止，雲林縣在財政制度運作上仍然存在一些困境，且中央已把3章1Q及127所偏鄉學校營養午餐補助，都丟回地方自付，光是這些雲林每年新增負擔將近2億元，更別提很多學校的水電費、基本開銷中央也不補助了，「這個政府真的很糟糕」。

張麗善也示警，社會福利政策往往會引發人口自然流動，民眾會往福利較好的縣市移動，若中央持續讓弱勢縣市財政雪上加霜，社會福利更難與六都看齊，恐加劇人口移動，擴大城鄉差距。大家都要重新思考、好好考量。