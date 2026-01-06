快訊

日本那珂市長到訪 小台江導覽護溪故事深化台日交流

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
日本那珂市長先崎光率那珂市教育委員會，今天參訪海佃國小，小台江水手們分組介紹山海圳國家綠道展覽、淨堤護溪等台江流域學習故事，為台日教育文化交流跨出一大步。圖／校方提供
因為台江水日的單車溯源嘉南大圳的緣份，日本那珂市長先崎光帶領那珂市教育委員會，今天參訪海佃國小，受到校長郭芳朱及家長會的熱烈歡迎，同時由小台江水手們分組介紹山海圳國家綠道展覽、淨堤護溪等台江流域學習故事，為台日教育文化交流，再跨出一大步。

郭芳朱表示，今天完成了很成功的國民外交，海佃國小小朋友將平日所學，透過導覽解說與日本教育界朋友交流，讓遠從日本來的那珂市長先崎光、教育處長、校長驚艷不已，孩子不僅展現所學，也讓日方了解台南市教育的特色和用心，以及在環境教育上的努力和貢獻，未來海佃和日本的小學生，會先進行線上的交流，五月及九月會實體互訪，相信對於台日的小學生而言，會有非常豐富的收穫。

那珂市長先崎光十分稱讚小台江守護河川的精神，他說，自己來台灣參加台江水日，從台江騎單車到烏山頭水庫已經兩年了，守護環境是全世界的運動，希望那珂市與台南市的學生，能夠持續交流。

海佃國小老師陳彤羚指出，小台江水手參與台江流域學習課程訓練，今天學以致用，將山海圳綠道展、守護貝克氏鹽草小論文，以及淨堤、水質檢測等護溪行動故事，倡議招潮蟹公車站牌的社會實踐行動方案，一一向那珂市長先崎光、菅谷小學校関和子等日本教育文化外賓，實地介紹導覽，為台南市做了一場很棒的國際文化交流，也給了學生們寶貴的學習經驗。

由台江NGO河川守護社群發起的「台江水日」，每年五月第一個星期日從海佃國小出發，騎單車溯源嘉南大圳，前往烏山頭水庫，向八田與一銅像及殉工碑的台灣水利先賢獻花致敬，希望全民愛鄉護水，共同守護台灣。

日本那珂市長先崎光（右）與海佃國小校長郭芳朱（左）。圖／校方提供
