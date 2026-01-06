台灣共產黨升五星旗 黃偉哲強硬拆除：國家的尊嚴不容踐踏

台灣人民共產黨元旦在台南新營區舉行升旗典禮、播放中國國歌並懸掛五星旗一事，台南市政府表示，市府警察局當場依照社會秩序維護法要求停止違法集會，今天依法拆除違法設施。台南市長黃偉哲也在臉書發文表示，國家的尊嚴不容踐踏，針對一而再再而三挑戰公權力的違法行為，已拆除新營「共產黨違建旗座」及相關違法設施。

南市府表示，2018年新營區即出現以鐵皮搭建、外觀漆成紅色的建物，門口懸掛簡體字匾額「台灣人民共產黨，兩岸一家過好日子」，現場並升掛中國五星旗。經市府查證，該建物未依法申請建築許可，並非合法宗教設施，已涉及違章建築。2019年間，市府依相關規定認定屬違章建築，依法執行第一次強制拆除。2022年，原址違章建物死灰復燃，市府經查仍屬違章建築，再度依法執行第二次強制拆除。

元旦當天「台灣人民共產黨」於台南市新營區公共場域舉行所謂升旗典禮，現場播放中國國歌並懸掛五星旗。警方第一時間即到場處理，依法舉牌警告、全程蒐證，並就是否涉及違反集會遊行法、社會秩序維護法等相關法令，移送相關單位依法研處。此外，針對同一地點再度出現違章建物，市府經查確認後，依相關法令執行第三次強制拆除。