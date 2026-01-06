歷練完整！台南市發布第三位副市長 由民政局長姜淋煌出任

台南市政府人事處最新發布，配合地方制度法修正，台南市政府完成人事布局，新增副市長由民政局長姜淋煌出任，副秘書長由都市發展局長林榮川出任，將於1月12日就任。

人事處表示，姜淋煌長期投入地方行政體系，歷練完整，對地方制度、基層治理與民主運作具深刻理解。其歷任台南縣選舉委員會室主任，以及縣市合併後的台南市選舉委員會室主任，期間負責多項重大選務與行政協調工作，累積豐富實務經驗，對法制程序、行政中立及跨機關合作皆相當嫻熟，其後民政局長，持續深耕地方自治、宗教禮俗、戶政服務及選務相關業務，推動多項貼近民意的政策措施，展現穩健務實、細膩周延的行政風格，深獲各界肯定。

市長黃偉哲指出，民政業務向來是市政與市民生活連結最為密切的領域，姜淋煌長期站在第一線，熟悉地方脈動與基層需求，對於整合市政資源、強化地方治理韌性，將能發揮即戰力，也有助於市政團隊在面對複雜議題時，做出周延且具前瞻性的決策。

林榮川則具備橫跨都市規畫、公共建設、水利工程與產業發展等多元專業背景，行政歷練完整且層級豐富，其早年於雲林縣政府服務，歷任水利處處長及參議，對地方建設與基礎工程推動具扎實經驗；其後轉任臺中市政府，歷任都市發展局副局長、建設局副局長及參事，長期參與重大公共建設、都市更新及空間治理相關業務，對跨局處整合與大型計畫推動具高度掌握。

返任台南市政府後，先後擔任經濟發展局局長及都市發展局局長，熟稔產業政策、都市計畫及土地開發等核心市政議題，並能在不同政策領域間進行有效串聯。

黃偉哲表示，副秘書長一職肩負市政運作樞紐角色，須具備高度協調能力與全局視野，林榮川長年累積跨域行政經驗，將有助於市府團隊在政策整合、進度控管及溝通協調上更加順暢。

人事處表示，因應地方制度法第55條修正直轄市副市長及副秘書長得各增置至3人，中央盼藉此強化直轄市治理量能、回應日益繁重且多元的市政需求。台南市政府配合修法精神，從市政整體發展與組織運作實務出發，審慎進行人事調整與布局，期透過適才適所的人事安排，進一步提升行政效率、強化跨局處協調，並確保重大政策與建設得以穩健推動。黃偉哲市長表示，此次人事調整不僅是因應法制變革，更是著眼於城市長遠發展所需，盼藉由經驗豐富、熟稔地方治理的人選加入市政核心團隊，為臺南注入更穩定且前瞻的治理動能。

黃偉哲強調，隨著城市規模擴大及市政議題日益複雜，市府團隊必須持續調整治理架構，以回應市民期待與時代挑戰。未來，姜淋煌與林榮川將分別在市政統籌、跨局處協調及重大政策推動上扮演關鍵角色，並代理民政局、都市發展局局長職務，與市府團隊攜手合作，持續深化市政治理基礎。