北港顏思齊圓環元宵燈區恐受施工影響？ 雲林縣府：如常舉行

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
別具歷史地標的北港顏思齊紀念碑圓環，是雲林燈會的主燈區，目前施工修繕中，今年是否設置燈區引起關切，縣府表示將如期設置。圖／本報資料照片

雲林北港顏思齊紀念碑圓環，為開台史象徵，更是每年北港燈會的主燈啟燈區，但歷經10多年未整修，公所去年底封閉進行內部鋪面與排水系統改善，預計今年4月才完工，適逢燈會，是否影響燈區設置引起關切，縣府表示，修繕工程已大致完成，今年圓環燈區將如期設置。

雲林縣北港圓環顏思齊紀念碑於1959年設立，碑文「顏鄭兩公開拓北港碑記」記載北港為台灣重要門戶，繁華之初始於漳州人顏思齊與泉州人鄭芝龍，明朝天啟元年顏率眾來台，於北港登陸築寨而居、撫土蕃、建部落，北港地區日益發達。

紀念碑是顏思齊開台史的象徵，也是北港古鎮歷史重要地標，因早年被地方認為是「青蛙穴」風水寶地，因此，立碑於青蛙造型的噴水池之上，早年在地人稱為「噴水仔」，10多年未整修，內部出現漏水，地面不平受損現象，北港公所於去年底封閉動工整修。

北港鎮長蕭美文表示，整修工程約1900萬元預計明年4月完工，今年3月初為元宵節，顏思齊圓環又是一年一度北港燈會的主燈之一，每年北港燈會均在圓環進行啟燈，為配合今年燈會，加上工程已近尾聲，將於本月暫時停工，確保安全無虞，再交由縣府裝設燈區，待燈會結束再施工。

雲林縣府文觀處指出，北港係為台灣燈會的原鄉，北港圓環燈區的設計也均以紀念碑為主體，別具歷史的意含，也藉以讓遊客瞻仰台灣開台史，可說是每年燈會的要重指標，經與公所協商後，今年圓環燈區如期進行。

別具歷史地標的北港顏思齊紀念碑圓環，是雲林燈會的主燈區，目前施工修繕中，今年是否設置燈區引起關切，縣府表示將如期設置。圖／本報資料照片
別具歷史地標的北港顏思齊紀念碑圓環，是雲林燈會的主燈區，每年都在此啟燈，目前施工修繕中，今年是否設置燈區引起關切，縣府表示將如期設置。記者蔡維斌／攝影
別具歷史地標的北港顏思齊紀念碑圓環，是雲林燈會的主燈區，每年都在此啟燈，目前施工修繕中，今年是否設置燈區引起關切，縣府表示將如期設置。圖／本報資料照片
別具歷史地標的北港顏思齊紀念碑圓環，是雲林燈會的主燈區，每年都在此啟燈，目前施工修繕中，今年是否設置燈區引起關切，縣府表示將如期設置。圖／本報資料照片

