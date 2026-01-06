雲林最狂青創補助最高可借300萬免還、免息 今年再放寬申請
雲林縣府2022年獲允能風力發電捐助1億元推動「青年創業補助金」，補助青年創業最高300萬元，且免息免還，累計輔導43名青年創業，縣長張麗善今宣布今年放寬申請資格，並邀創業輔導界名師余瑞銘開辦「創業技能實體課程」，協助青年創業少走冤枉路。
雲林縣青年創業補助金宣傳記者會邀請產官學界與會，包括允能風力發電董事、天豐新能源董事長羅富彥及中華流通顧問協會理事長余瑞銘、中華大學產業加速與育成中心執行長許文川，以及雲林科技大學產業輔導與青創育成中心主任郭昭吟等人出席。
張麗善宣布青年創業補助金即日起至2月26日止開放申請，微創型補助最高50萬元、專案型最高300萬元，今年度放寬申請資格，公司成立年限由不超過3年放寬至5年，並新增1項創業技能資格「創業技能實體課程」，以因應更多元的創業型態。
雲林縣2022年針對20歲至40歲在雲林縣設籍及創業青年開辦青年創業補助金，免貸款、免利息，補助金額從最高200萬元逐步提高到300萬元，除補助外，也與雲科大合作以「保母式」的陪伴持續輔導，勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，累計已輔導43名青年創業，成功率約9成。
張麗善表示，縣府多管齊下，青年創業補助金不用還、不用利息，今年特別邀請創業輔導界名師余瑞銘開辦32小時「創業技能實體課程」，協助青年逐一解決創業難題，就是要讓回鄉創業的人只准成功。
余瑞銘輔導創業近20年，曾培訓阿瘦皮鞋、Q Burger，並輔導詩威特、櫻花廚具等知名品牌，長期擔任桃園機場商店街評鑑委員、勞動部微型創業鳳凰顧問及中小企業處創業顧問。
他分析創業失敗的核心原因，包括過度自信產品、忽略TA設定；財務觀念薄弱、不清楚成本結構；行銷亂投資、品牌基礎未穩就急著找網紅，他直言，產品好只是起點，唯有把基本功一一補齊，創業之路才走得長、走得穩。
勞青處表示，相關申請自即日起至2月16日止，青年可透過勞青處網站查詢申請方式與課程資訊。縣府也將於1月16日、1月20日及1月26日，分別在虎尾、北港、斗六辦理實體說明會，並同步提供線上資訊。各項創業相關資源與資訊，可搜尋關鍵字「雲青創業金站」（網址：https://yun-young.yunlin.gov.tw/），或撥打雲青創業熱線05－5345080洽詢。
