快訊

反制高市早苗！陸宣布加強「兩用物資」對日本出口管制

台中七期豪宅凶殘虐殺！老虎鉗硬拔門牙 同夥嚇壞：太可怕我不敢看

國防部機密精準標示立法院報告首發 連問候立委都標「無」

聽新聞
0:00 / 0:00

台南廚餘處理費暴漲？環保局「公開計算」 店家每日約140元

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市環保局澄清廚餘處理費誤解，進廠處理費每公升3元絕非8元。圖／台南市環保局提供
南市環保局澄清廚餘處理費誤解，進廠處理費每公升3元絕非8元。圖／台南市環保局提供

廚餘不養後廚餘處理費用受到關注，傳出每公升收費高達8元，台南市環保局今對外說明並澄清指出，市府收運及收費機制均依法辦理、資訊公開透明，收費標準是合理反映實際處理成本，同時兼顧產源負擔與整體環境品質，並非外傳高額費用。

環保局長許仁澤表示，目前廚餘進廠處理是以每桶約200公升、每公升3元計算，平均每家餐館每月廚餘處理費約4200元，換算進廠處理費每日僅約140餘元，與外界傳言每公升8元的說法明顯不符。市府訂定的費用，都是依實際處理成本核算，並未額外加重業者負擔。

部分民間清運業者因包含清運、人力、車輛及管理等費用，向業者收取的清運費用可能高達每公升8元以上，其計價基礎與市府進廠處理費用性質並不相同，不宜混為一談。市府秉持協助業者妥善處理廢棄物的立場，只要符合相關規定，廚餘均會依程序收運處理，絕不會巧立名目增加負擔。

許仁澤強調，將持續掌握進廠處理量能與單價，確保資訊公開透明，並呼籲業者與市民從消費、流通及烹飪三大面向落實惜食行動。消費端應從源頭減量，避免剩食產生；通路與販售端則透過媒合食物銀行等機制，延續食材使用價值；烹飪端推廣「全食物飲食」與「全蔬果利用」，善用食材各部位製作營養料理，以實際行動減少廚餘產生，降低重量計費與處理負荷。

環保局表示，相關收費均有法規依據及數據可供檢視，民眾如有疑問可撥打專線0905016392洽詢，呼籲外界勿輕信未經查證的訊息。

南市環保局澄清廚餘處理費誤解，進廠處理費每公升3元絕非8元。圖／台南市環保局提供
南市環保局澄清廚餘處理費誤解，進廠處理費每公升3元絕非8元。圖／台南市環保局提供

廚餘 環保局長 廢棄物 台南

延伸閱讀

中市廚餘機補助受歡迎 機型偏向乾燥型 學者建議這樣做更好

獨／廚餘機處理後的廚餘去哪裡？ 肥料廠前幹部示警：還不能當肥料

廚餘禁養豬…台南重啟「廚餘生質能源廠」ROT 盼兩年完工

台南23歲女清潔員被酒駕撞死今告別式 家屬仍不敢告訴高齡奶奶

相關新聞

影／選台南市長掃街南科周遭 陳亭妃：民調領先對手一整年

民進黨台南市長初選即將民調，立委陳亭妃今天在南科周遭善化、安定、新化、新市、永康等票倉造勢。她表示，「民調領先對手一整年...

雲林最狂青創補助最高可借300萬免還、免息 今年再放寬申請

雲林縣府2022年獲允能風力發電捐助1億元推動「青年創業補助金」，補助青年創業最高300萬元，且免息免還，累計輔導43名...

台南廚餘處理費暴漲？環保局「公開計算」 店家每日約140元

廚餘不養豬後廚餘處理費用受到關注，傳出每公升收費高達8元，台南市環保局今對外說明並澄清指出，市府收運及收費機制均依法辦理...

糖廠球場記憶再現 台南玉井噍吧哖展覽喜迎奧運棒球傳奇葉志仙

台南玉井噍吧哖文化園區近期完成展區改造與內容更新，並全新推出「玉井製造」與「勇闖噍吧哖事件」常設展，而展覽中呈現1970...

嘉義縣首例到院前TCP成功救援 民雄高救隊跟閻王搶人

嘉義縣80多歲男子昨晚不明原因昏迷，家屬報案稱有呼吸喘、心臟病史，消防局民雄高級救護隊趕往，為把握黃金急救時間，與線上醫...

中央補助卡關…雲林TPASS月票2月底恐斷炊 預估4千通勤族受衝擊

受中央總預算卡關，雲林縣TPASS月票中央補助款遲未撥款，交通工務局預估縣府自籌款最多只能撐到2月底，約有4千多名通勤族...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。