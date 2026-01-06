台南廚餘處理費暴漲？環保局「公開計算」 店家每日約140元

廚餘不養豬後廚餘處理費用受到關注，傳出每公升收費高達8元，台南市環保局今對外說明並澄清指出，市府收運及收費機制均依法辦理、資訊公開透明，收費標準是合理反映實際處理成本，同時兼顧產源負擔與整體環境品質，並非外傳高額費用。

環保局長許仁澤表示，目前廚餘進廠處理是以每桶約200公升、每公升3元計算，平均每家餐館每月廚餘處理費約4200元，換算進廠處理費每日僅約140餘元，與外界傳言每公升8元的說法明顯不符。市府訂定的費用，都是依實際處理成本核算，並未額外加重業者負擔。

部分民間清運業者因包含清運、人力、車輛及管理等費用，向業者收取的清運費用可能高達每公升8元以上，其計價基礎與市府進廠處理費用性質並不相同，不宜混為一談。市府秉持協助業者妥善處理廢棄物的立場，只要符合相關規定，廚餘均會依程序收運處理，絕不會巧立名目增加負擔。

許仁澤強調，將持續掌握進廠處理量能與單價，確保資訊公開透明，並呼籲業者與市民從消費、流通及烹飪三大面向落實惜食行動。消費端應從源頭減量，避免剩食產生；通路與販售端則透過媒合食物銀行等機制，延續食材使用價值；烹飪端推廣「全食物飲食」與「全蔬果利用」，善用食材各部位製作營養料理，以實際行動減少廚餘產生，降低重量計費與處理負荷。