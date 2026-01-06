糖廠球場記憶再現 台南玉井噍吧哖展覽喜迎奧運棒球傳奇葉志仙

台南玉井噍吧哖文化園區近期完成展區改造與內容更新，並全新推出「玉井製造」與「勇闖噍吧哖事件」常設展，而展覽中呈現1970年代玉井糖廠棒球風景，吸引前奧運棒球奪銅國手、杜哈亞運棒球金牌總教練葉志仙現身觀展，讓工作人員驚呼是「活生生的在地棒球史」。

文化局表示，噍吧哖文化園區改造後展覽以地方產業與歷史事件為主軸，其中，「玉井製造」聚焦糖廠、油礦與愛文芒果三大產業，而玉井糖廠1970年代仍在營運，當時正值全台少棒風潮，糖廠把菜園闢建為棒球場，提供在地少棒隊練習與比賽場域，也成為玉井棒球文化重要起點。

文化局也說，葉志仙正是從玉井糖廠棒球場啟蒙的代表人物，其在1971年代表台灣出征世界少棒賽奪冠，1984年成為洛杉磯奧運棒球銅牌國手，寫下台灣在一級國際賽事的歷史紀錄，2006年更以總教練身分率領國家隊奪下杜哈亞運棒球金牌，長年為台灣棒球寫下重要篇章。

葉志仙近期也前往玉井噍吧哖文化園區觀展，成為展覽中最具象徵意義的時代縮影，當天同行者尚包括陳傳賢、方木全、江榮輝、溫金明與方忠雄等棒球經典名人，其中不少人更是葉志仙在玉光少棒隊時期的隊友。

溫金明也分享一間趣聞，他說，玉光隊其實就是玉井國小棒球隊，早年以「玉井隊」名義參賽，但成績平平，後來改名為「玉光隊」後，反而屢創佳績，也成為地方棒球史中的趣談。