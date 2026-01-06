快訊

嘉義縣首例到院前TCP成功救援 民雄高救隊跟閻王搶人

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣民雄高級救護隊昨晚執行經皮體外心臟節律，是嘉義縣首例成功TCP案例。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣民雄高級救護隊昨晚執行經皮體外心臟節律，是嘉義縣首例成功TCP案例。圖／嘉義縣消防局提供

嘉義縣80多歲男子昨晚不明原因昏迷，家屬報案稱有呼吸喘、心臟病史，消防局民雄高級救護隊趕往，為把握黃金急救時間，與線上醫師連線，執行經皮體外心臟節律（TCP），以電流刺激心臟跳動，爭取黃金搶救時機，是嘉義縣首例TCP到院前執行成功救援案例。

消防局指出，高級救護隊員接獲通報後趕赴現場，發現男子出現危及生命的心律不整，隨即透過線上醫療指導系統，與嘉義基督教醫院指導醫師黃漢群醫師連線，在醫囑下執行TCP，以電流刺激心臟維持心跳，在送醫期間維持大腦血液供應，讓病人能撐到醫院。

民雄高級救護人員黃凱擇說，心臟疾病是國人常見危急病症，8旬男子失去意識，當下判斷可能有生命危險，立即與醫師連線施作TCP，透過貼在胸口的電極片，將電流脈衝傳至心臟，病患心率與血壓明顯改善，意識逐漸恢復，生命徵象也在救護車上趨於穩定。

消防局長蔡建安說，嘉義縣近年提升救護設備與人力，購置十二導程心電圖機、可攜帶式心臟電擊器，還有6台具TCP功能可攜式設備，並持續培訓高級救護技術員，目前已培訓81名EMTP，未來將持續精進救護技術，提供更即時的緊急醫療服務。

嘉義縣8旬男子昨夜不明原因昏迷，消防員在救護車上執行經皮體外心臟節律，成功在到院前讓生命徵象恢復穩定。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣8旬男子昨夜不明原因昏迷，消防員在救護車上執行經皮體外心臟節律，成功在到院前讓生命徵象恢復穩定。圖／嘉義縣消防局提供

醫師 嘉義

