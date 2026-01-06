聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義縣首例到院前TCP成功救援 民雄高救隊跟閻王搶人
嘉義縣80多歲男子昨晚不明原因昏迷，家屬報案稱有呼吸喘、心臟病史，消防局民雄高級救護隊趕往，為把握黃金急救時間，與線上醫師連線，執行經皮體外心臟節律（TCP），以電流刺激心臟跳動，爭取黃金搶救時機，是嘉義縣首例TCP到院前執行成功救援案例。
消防局指出，高級救護隊員接獲通報後趕赴現場，發現男子出現危及生命的心律不整，隨即透過線上醫療指導系統，與嘉義基督教醫院指導醫師黃漢群醫師連線，在醫囑下執行TCP，以電流刺激心臟維持心跳，在送醫期間維持大腦血液供應，讓病人能撐到醫院。
民雄高級救護人員黃凱擇說，心臟疾病是國人常見危急病症，8旬男子失去意識，當下判斷可能有生命危險，立即與醫師連線施作TCP，透過貼在胸口的電極片，將電流脈衝傳至心臟，病患心率與血壓明顯改善，意識逐漸恢復，生命徵象也在救護車上趨於穩定。
消防局長蔡建安說，嘉義縣近年提升救護設備與人力，購置十二導程心電圖機、可攜帶式心臟電擊器，還有6台具TCP功能可攜式設備，並持續培訓高級救護技術員，目前已培訓81名EMTP，未來將持續精進救護技術，提供更即時的緊急醫療服務。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言