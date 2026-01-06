嘉義縣首例到院前TCP成功救援 民雄高救隊跟閻王搶人

嘉義縣80多歲男子昨晚不明原因昏迷，家屬報案稱有呼吸喘、心臟病史，消防局民雄高級救護隊趕往，為把握黃金急救時間，與線上醫師連線，執行經皮體外心臟節律（TCP），以電流刺激心臟跳動，爭取黃金搶救時機，是嘉義縣首例TCP到院前執行成功救援案例。

消防局指出，高級救護隊員接獲通報後趕赴現場，發現男子出現危及生命的心律不整，隨即透過線上醫療指導系統，與嘉義基督教醫院指導醫師黃漢群醫師連線，在醫囑下執行TCP，以電流刺激心臟維持心跳，在送醫期間維持大腦血液供應，讓病人能撐到醫院。

民雄高級救護人員黃凱擇說，心臟疾病是國人常見危急病症，8旬男子失去意識，當下判斷可能有生命危險，立即與醫師連線施作TCP，透過貼在胸口的電極片，將電流脈衝傳至心臟，病患心率與血壓明顯改善，意識逐漸恢復，生命徵象也在救護車上趨於穩定。