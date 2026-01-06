中央補助卡關…雲林TPASS月票2月底恐斷炊 預估4千通勤族受衝擊

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣TPASS月票中央補助款遲未撥款，交通工務局預估縣府自籌款最多只能撐到2月底，約有4千多名通勤族恐受到衝擊。記者陳雅玲／攝影
受中央總預算卡關，雲林TPASS月票中央補助款遲未撥款，交通工務局預估縣府自籌款最多只能撐到2月底，約有4千多名通勤族恐受到衝擊，交通工務局長汪令堯表示，若中央遲未撥款，會爭取動用第二預備金暫時支應，確保通勤族權益。

TPASS通勤月票經費由中央與地方共同負擔，中央補助最高9成，雲林縣在2023年12月底推出199元TPASS月票，使用人數約2200人，2024年5月再推出399元TPASS月票，使用人數約1800人，無論是縣內或跨縣市通勤族，使用月票每月可省下不少通勤費用。

汪令堯表示，TPASS通勤月票一年經費約需3000萬元，其中中央補助2400多萬元、縣府負擔540多萬元，去年中央補助款僅撥付7成，支應到去年11月即已用罄，今年也尚未撥款，現由縣府配合款支應，但最多只能撐到二月底。

許姓公務員每天從彰化員林通勤到斗六上班，原每月通勤費用4千多元，購買TPASS通勤月票，一個月省下3千多元交通費，若TPASS通勤月票斷炊，她會考慮請調回彰化。

汪令堯表示，交通工務局有多位同仁都是跨縣市通勤上班，他深知TPASS通勤月票斷炊將對通勤族造成很大影響，盼中央盡快撥付補助款，若中央遲未撥付，會爭取動用第二預備金，確保通勤族權益。

