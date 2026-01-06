嘉義縣首創垃圾車彩繪競賽 所有垃圾車將畫上在地特色

嘉義縣部分垃圾車烤漆脫落，環保局補助10鄉鎮共22輛車美化外觀，大林鎮公所邀在地繪師彩繪諸羅樹蛙，栩栩如生，奪最佳人氣獎。縣長翁章梁今天參加發表會頒獎，並宣布擴大彩繪全縣近300輛廢棄物清運車輛，融入地方特色美化車體，經費由縣府全額補助。

環保局推動垃圾車形象提升計畫，各鄉鎮公所發揮創意，大林鎮畫上諸羅樹蛙、竹林，東石鄉畫上黑面琵鷺、牡蠣，布袋鎮則有鹽田、螃蟹，鹿草鄉結合小鹿、蕃茄及火龍果，都是出自大林在地繪師之手，充滿田野風光。有清潔隊長分享，連小孩都變得愛倒垃圾！

環保局長張輝川說，嘉義縣部分垃圾車年久失修，車體烤漆脫落及掉色，且常被視為嫌惡設施，為改善老舊破損形象，環保局推動垃圾車形象提升計畫，有10公所申請經費美化垃圾車及資源回收車，已完成21車外觀美化並投入使用，未來將繼續推動。

翁章梁表示，鄉鎮公所發揮創意，有些彩繪車體、有些大圖輸出，垃圾車彩繪效果很好，大林鎮繪師創作的諸羅樹蛙獲人氣獎第一名，希望以此為美化標準，補助所有垃圾車及資收車彩繪車體，規畫環保宣導及地方特色彩繪車數量，預計分批彩繪，維持正常請清運。