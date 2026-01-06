快訊

TPASS多仰賴中央補助 總預算未過 南市府︰只能撐1個月

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
嘉嘉南三縣市首長日前才宣布合推「999無限搭TPASS定期票」、造福三地民眾。本報資料照片
嘉嘉南三縣市首長日前才宣布合推「999無限搭TPASS定期票」、造福三地民眾。本報資料照片

中央預算審議未通過攸關TPASS通勤族權益，台南市府交通局表示，定期票方案是以專戶方式管理，若中央補助斷炊，受影響最大為各運具業者，將先以去年度結餘款撥付各運具業者，或採優先撥付在地公共運輸業者的方式因應，預估可暫時支撐約1個月

交通局表示，南市目前已推動台南境內299、399定期票，以及「大台南公車+南嘉台鐵799」、「南高屏999」、「嘉嘉南999」及「嘉義799」等共6種 TPASS 定期票方案，相關票差經費每年仰賴中央補助約3億餘元，市府自籌款約6000多萬元，超過8成經費來自中央補助。

其中嘉嘉南縣市首長日前才合體宣布嘉嘉南999方案，造福三地通勤族，交通局說，因各縣市預算編列經費方式不同，將邀集高雄市、屏東縣、及嘉義縣、市政府共同討論後定案，以降低中央補助不確定性對通勤族及運輸業者造成的衝擊。

成大學生日前爭取YouBike優惠，交通局除建議各大專院校可由學校以團體名義向民政局申辦「認同卡」，將市民卡功能結合學生證，即可比照市民享有公共自行車優惠。此外，台南市多款公共運輸月票均納入YouBike，最低299元方案提供不限次數前30分鐘免費，還可搭乘市區公車。

台南市議員朱正軒表示，無論是 TPASS 定期票補助，或教育環境改善、偏鄉教育與教師權益相關經費，都屬於不能中斷、也不該被犧牲的基本公共政策，呼籲在野黨停止政治對抗，讓預算回歸理性審查。

朱正軒指出，TPASS 是中央與地方合作推動的重要交通政策，對台南而言更是支撐通勤族日常生活的關鍵措施。目前台南市推動多達6種 TPASS 方案，每年相關票差補助經費約3.6億元，約3億仰賴中央補助，一旦中央預算無法如期撥付，首當其衝的就是基層公共運輸業者與每日通勤的上班族、學生及弱勢族群。

朱正軒也關切教育補助遭受的連帶衝擊。他表示，教育局長已明確指出，若中央補助未到位，南市恐短絀超過3.4億元，老舊廁所整建、廚房整建工程、偏鄉教育等計畫都將受到影響。

相關新聞

影／選台南市長掃街南科周遭 陳亭妃：民調領先對手一整年

民進黨台南市長初選即將民調，立委陳亭妃今天在南科周遭善化、安定、新化、新市、永康等票倉造勢。她表示，「民調領先對手一整年...

TPASS多仰賴中央補助 總預算未過 南市府︰只能撐1個月

中央預算審議未通過攸關TPASS通勤族權益，台南市府交通局表示，定期票方案是以專戶方式管理，若中央補助斷炊，受影響最大為...

影／南市消防建置浮力裝置...無人機落水可即時啟動 有助打撈回收

為強化水域搜溺勤務安全、降低無人機執勤風險，台南市消防局與「金屬工業研究發展中心海洋職能科技發展組」共同完成無人機浮力裝...

元長都城隍慈善會捐贈愛心輪椅 有愛無礙助鄉親走路零負擔

雲林縣元長都城隍慈善會理事長陳獻達因家人住院，發現醫院輪椅不足，病患行動多所不便，號召善心人士今天捐贈50台輪椅結北港媽...

運動場變急救現場 3人合作CPR成功救回68歲嘉義男

運動場上原本充滿汗水與笑聲，卻可能在瞬間成為生死交關的現場。日前嘉義市一處羽球館內，有名68歲男子突然在場邊昏倒失去意識...

台南、韓國平澤簽MOU 鳳梨與平澤梨互納學生營養午餐

韓國平澤市市長鄭長善率領該市農業及科技等相關部門一行10人訪問台南，與市長黃偉哲簽署「台南市－平澤市農特產品交流備忘錄」...

