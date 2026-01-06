TPASS多仰賴中央補助 總預算未過 南市府︰只能撐1個月

中央預算審議未通過攸關TPASS通勤族權益，台南市府交通局表示，定期票方案是以專戶方式管理，若中央補助斷炊，受影響最大為各運具業者，將先以去年度結餘款撥付各運具業者，或採優先撥付在地公共運輸業者的方式因應，預估可暫時支撐約1個月

交通局表示，南市目前已推動台南境內299、399定期票，以及「大台南公車+南嘉台鐵799」、「南高屏999」、「嘉嘉南999」及「嘉義799」等共6種 TPASS 定期票方案，相關票差經費每年仰賴中央補助約3億餘元，市府自籌款約6000多萬元，超過8成經費來自中央補助。

其中嘉嘉南縣市首長日前才合體宣布嘉嘉南999方案，造福三地通勤族，交通局說，因各縣市預算編列經費方式不同，將邀集高雄市、屏東縣、及嘉義縣、市政府共同討論後定案，以降低中央補助不確定性對通勤族及運輸業者造成的衝擊。

成大學生日前爭取YouBike優惠，交通局除建議各大專院校可由學校以團體名義向民政局申辦「認同卡」，將市民卡功能結合學生證，即可比照市民享有公共自行車優惠。此外，台南市多款公共運輸月票均納入YouBike，最低299元方案提供不限次數前30分鐘免費，還可搭乘市區公車。

台南市議員朱正軒表示，無論是 TPASS 定期票補助，或教育環境改善、偏鄉教育與教師權益相關經費，都屬於不能中斷、也不該被犧牲的基本公共政策，呼籲在野黨停止政治對抗，讓預算回歸理性審查。

朱正軒指出，TPASS 是中央與地方合作推動的重要交通政策，對台南而言更是支撐通勤族日常生活的關鍵措施。目前台南市推動多達6種 TPASS 方案，每年相關票差補助經費約3.6億元，約3億仰賴中央補助，一旦中央預算無法如期撥付，首當其衝的就是基層公共運輸業者與每日通勤的上班族、學生及弱勢族群。

朱正軒也關切教育補助遭受的連帶衝擊。他表示，教育局長已明確指出，若中央補助未到位，南市恐短絀超過3.4億元，老舊廁所整建、廚房整建工程、偏鄉教育等計畫都將受到影響。