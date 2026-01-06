快訊

影／選台南市長掃街南科周遭 陳亭妃：民調領先對手一整年

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
陳亭妃選台南市長今掃街南科周遭行政區。圖／陳亭妃提供
陳亭妃選台南市長今掃街南科周遭行政區。圖／陳亭妃提供

民進黨台南市長初選即將民調，立委陳亭妃今天在南科周遭善化、安定、新化、新市、永康等票倉造勢。她表示，「民調領先對手一整年」、氣勢如虹絕非「短期刻意操作的一波氣勢」。

陳亭妃上午在善化慶安宮集合出發，沿途鐵馬走訪安定慈安宮、新市福壽港北極殿、新化朝天宮與太子宮。預計下午再前往西勢廣興宮、烏竹三千宮、永康探索公園，最終抵達大灣國聖宮，完成今天善化、安定、新市、新化、永康的妃妃鐵馬串連行程。

陳亭妃表示，多家媒體委託民調公司正式公布的民調數字、都持續穩定領先對手，且領先態勢一直維持，非短期刻意操作一波氣勢，而是長期累積的民意信任，面對選戰，陳亭妃選擇在最關鍵時刻用最直接、最堅定、最勇敢的直播方式讓人民看到最真實的陳亭妃，用鐵馬行動串連37區。

她說，這一路上除了獲得鄉親熱情回應，也展現「人民力量大」穩健領先的民意基礎。真正能接受檢驗的不是口號，而是長時間累積的數據。

她指出，自己沒有資源可靠短期聲量或選前操作，只能憑藉多年來在立法院與地方奔走爭取建設，一步一腳印、苦幹實幹才能在各項民調中一路保持領先。這份成績，是對她過去努力的肯定，也是對她未來責任的提醒，「更是2028賴總統連任的最大底氣。」

陳亭妃說，「永遠和自己在比賽」是她的座右銘，「領先」是代表責任。她會持續用「鐵馬精神」深入地方，用「女力市長」改變台南、用「行動政府」解決人民需求，用「行動正能量」讓台南更好，因為我們要共同找回台南的光榮感。

陳亭妃選台南市長今掃街南科周遭行政區。圖／陳亭妃提供
陳亭妃選台南市長今掃街南科周遭行政區。圖／陳亭妃提供
陳亭妃選台南市長今掃街南科周遭行政區。圖／陳亭妃提供
陳亭妃選台南市長今掃街南科周遭行政區。圖／陳亭妃提供
陳亭妃選台南市長今掃街南科周遭行政區。圖／陳亭妃提供
陳亭妃選台南市長今掃街南科周遭行政區。圖／陳亭妃提供
陳亭妃選台南市長今掃街南科周遭行政區。圖／陳亭妃提供
陳亭妃選台南市長今掃街南科周遭行政區。圖／陳亭妃提供
陳亭妃選台南市長今掃街南科周遭行政區。圖／陳亭妃提供
陳亭妃選台南市長今掃街南科周遭行政區。圖／陳亭妃提供

陳亭妃 民調





