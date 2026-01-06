聽新聞
影／南市消防建置浮力裝置...無人機落水可即時啟動 有助打撈回收
為強化水域搜溺勤務安全、降低無人機執勤風險，台南市消防局與「金屬工業研究發展中心海洋職能科技發展組」共同完成無人機浮力裝置開發與建置作業，今正式投入搜溺勤務使用；當無人機不慎落水時，可即時啟動浮力裝置，充氣內部救生圈，使無人機迅速浮出水面。
消防局無人機常用於水域搜溺、搜索及災害現場即時影像回傳等任務，但在執行飛行搜尋過程中，可能因天候不佳、機械故障或人為操作等不可預期因素，導致無人機突發失控墜入水域，造成沉沒遺失，影響後續救災量能及設備使用效益。
為有效改善無人機落水後無法尋回的問題，台南市消防局規劃導入專用浮力裝置，與金屬中心海洋職能科技發展組合作，依現行使用 XELER 無人機機型，量身訂做開發設計5套專用浮力裝置，並結合落水試驗及飛行測試。
消防局持續精進科技救災、提升救援效能，如今無人機浮力裝置開發與建置作業已完成，正式投入搜溺勤務使用，後續進行操作教育訓練等項目，確保裝置實用性與安全性符合實際救災需求。
消防局長楊宗林表示，建置無人機浮力裝置，於執行水域搜溺勤務飛行前套裝於機體上，當無人機不慎落水時，可即時啟動浮力裝置，充氣內部救生圈，使無人機能迅速浮出水面，有效爭取打撈回收時機，提升無人機整體使用效益。
市長黃偉哲表示，未來將持續結合科技設備與創新應用，強化無人機於各類災害現場之運用效能，提升搜救行動安全性與成功率，打造更完善的科技消防體系，守護市民生命財產安全。
