快訊

作家朱天文談侯孝賢失智後近況 揭2016年「出現病徵」一幕

iRobot破產被中國代工廠收購 專家指9年前就下錯一步棋

陳漢典Lulu婚紗照曝光！綜藝感沒了「根本韓劇畫報」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／南市消防建置浮力裝置...無人機落水可即時啟動 有助打撈回收

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市消防局與「金屬工業研究發展中心海洋職能科技發展組」共同完成無人機浮力裝置開發與建置作業，今正式投入搜溺勤務使用。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局與「金屬工業研究發展中心海洋職能科技發展組」共同完成無人機浮力裝置開發與建置作業，今正式投入搜溺勤務使用。記者袁志豪／翻攝

為強化水域搜溺勤務安全、降低無人機執勤風險，台南市消防局與「金屬工業研究發展中心海洋職能科技發展組」共同完成無人機浮力裝置開發與建置作業，今正式投入搜溺勤務使用；當無人機不慎落水時，可即時啟動浮力裝置，充氣內部救生圈，使無人機迅速浮出水面。

消防局無人機常用於水域搜溺、搜索及災害現場即時影像回傳等任務，但在執行飛行搜尋過程中，可能因天候不佳、機械故障或人為操作等不可預期因素，導致無人機突發失控墜入水域，造成沉沒遺失，影響後續救災量能及設備使用效益。

為有效改善無人機落水後無法尋回的問題，台南市消防局規劃導入專用浮力裝置，與金屬中心海洋職能科技發展組合作，依現行使用 XELER 無人機機型，量身訂做開發設計5套專用浮力裝置，並結合落水試驗及飛行測試。

消防局持續精進科技救災、提升救援效能，如今無人機浮力裝置開發與建置作業已完成，正式投入搜溺勤務使用，後續進行操作教育訓練等項目，確保裝置實用性與安全性符合實際救災需求。

消防局長楊宗林表示，建置無人機浮力裝置，於執行水域搜溺勤務飛行前套裝於機體上，當無人機不慎落水時，可即時啟動浮力裝置，充氣內部救生圈，使無人機能迅速浮出水面，有效爭取打撈回收時機，提升無人機整體使用效益。

市長黃偉哲表示，未來將持續結合科技設備與創新應用，強化無人機於各類災害現場之運用效能，提升搜救行動安全性與成功率，打造更完善的科技消防體系，守護市民生命財產安全。

台南市消防局與「金屬工業研究發展中心海洋職能科技發展組」共同完成無人機浮力裝置開發與建置作業，今正式投入搜溺勤務使用。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局與「金屬工業研究發展中心海洋職能科技發展組」共同完成無人機浮力裝置開發與建置作業，今正式投入搜溺勤務使用。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局與「金屬工業研究發展中心海洋職能科技發展組」共同完成無人機浮力裝置開發與建置作業，今正式投入搜溺勤務使用。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局與「金屬工業研究發展中心海洋職能科技發展組」共同完成無人機浮力裝置開發與建置作業，今正式投入搜溺勤務使用。記者袁志豪／翻攝

災害 台南 成功

延伸閱讀

中和鐵皮倉庫火警濃煙直竄天際 男子疑受困火場消防搜救中

川普轟普亭「殺了太多人」 美歐6日在巴黎商烏戰後安保案

解放軍2026年「全軍開訓」東風17罕見亮相 向美施壓？

疑充電器起火 香港石硤尾邨高樓火災 釀1死8傷

相關新聞

影／選台南市長掃街南科周遭 陳亭妃：民調領先對手一整年

民進黨台南市長初選即將民調，立委陳亭妃今天在南科周遭善化、安定、新化、新市、永康等票倉造勢。她表示，「民調領先對手一整年...

TPASS多仰賴中央補助 總預算未過 南市府︰只能撐1個月

中央預算審議未通過攸關TPASS通勤族權益，台南市府交通局表示，定期票方案是以專戶方式管理，若中央補助斷炊，受影響最大為...

影／南市消防建置浮力裝置...無人機落水可即時啟動 有助打撈回收

為強化水域搜溺勤務安全、降低無人機執勤風險，台南市消防局與「金屬工業研究發展中心海洋職能科技發展組」共同完成無人機浮力裝...

元長都城隍慈善會捐贈愛心輪椅 有愛無礙助鄉親走路零負擔

雲林縣元長都城隍慈善會理事長陳獻達因家人住院，發現醫院輪椅不足，病患行動多所不便，號召善心人士今天捐贈50台輪椅結北港媽...

運動場變急救現場 3人合作CPR成功救回68歲嘉義男

運動場上原本充滿汗水與笑聲，卻可能在瞬間成為生死交關的現場。日前嘉義市一處羽球館內，有名68歲男子突然在場邊昏倒失去意識...

台南、韓國平澤簽MOU 鳳梨與平澤梨互納學生營養午餐

韓國平澤市市長鄭長善率領該市農業及科技等相關部門一行10人訪問台南，與市長黃偉哲簽署「台南市－平澤市農特產品交流備忘錄」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。