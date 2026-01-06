聽新聞
元長都城隍慈善會捐贈愛心輪椅 有愛無礙助鄉親走路零負擔
雲林縣元長都城隍慈善會理事長陳獻達因家人住院，發現醫院輪椅不足，病患行動多所不便，號召善心人士今天捐贈50台輪椅結北港媽祖醫院和仁一醫院，代替城隍爺捐愛行善，協助雲林鄉親行走零負擔。
今天捐贈儀式由中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）院長吳錫金和仁一醫院長陳孟意代表接受，感謝慈善會發揮都城隍爺慈悲濟世、護佑眾生的精神，捐贈媽祖醫院35部、仁一醫院15部輪椅，帶給行動不便的患者方便就醫，尤其專治骨科的仁一醫院患者更需輪椅代步，陳院長感謝慈善會為患者貼心設想。
陳獻達表示，因曾有家人住院期間，發現輪椅短缺不敷使用，尤其雲林人口老化，許多長者就醫需要仰賴輪椅到診間，才透過仁一醫院長室主袐吳雅雯協助促成這項捐贈，期待小小的捐贈，帶給長者便利，就醫零負擔，也希望拋磚引玉，號召更多善心人士共襄盛舉，一起打造一個無障礙更方便的就醫環境。
