元長都城隍慈善會捐贈愛心輪椅 有愛無礙助鄉親走路零負擔

雲林縣元長都城隍慈善會理事長陳獻達因家人住院，發現醫院輪椅不足，病患行動多所不便，號召善心人士今天捐贈50台輪椅結北港媽祖醫院和仁一醫院，代替城隍爺捐愛行善，協助雲林鄉親行走零負擔。

今天捐贈儀式由中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）院長吳錫金和仁一醫院長陳孟意代表接受，感謝慈善會發揮都城隍爺慈悲濟世、護佑眾生的精神，捐贈媽祖醫院35部、仁一醫院15部輪椅，帶給行動不便的患者方便就醫，尤其專治骨科的仁一醫院患者更需輪椅代步，陳院長感謝慈善會為患者貼心設想。