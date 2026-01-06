運動場變急救現場 3人合作CPR成功救回68歲嘉義男

運動場上原本充滿汗水與笑聲，卻可能在瞬間成為生死交關的現場。日前嘉義市一處羽球館內，有名68歲男子突然在場邊昏倒失去意識，嘉義基督教醫院檢驗醫學科組長林志明正好在場，第一時間加入搶救，與球友接力施作 CPR，成功為患者爭取生機。嘉義基督教醫院急診醫學部主任蘇詠程說，心跳停止後每延誤1分鐘，存活率就大幅下降，旁人即時施作正確 CPR，是決定生死的關鍵。

事發當下，林志明發現球友倒地不起，呼喚毫無反應，也摸不到心跳與脈搏，立即判斷情況危急。他表示，雖然自己並非第一線臨床醫師，也未曾在真實場域實際操作急救，但憑著過往 CPR 訓練的記憶，立刻替患者進行心肺復甦術，不讓黃金時間白白流失。

林志明回憶，當下其實非常緊張，甚至害怕，但腦中只剩下「不能等」的念頭。隨後另外2名球友主動加入，3人迅速分工，一人持續胸外按壓、一人協助人工呼吸，另一人觀察脈搏並不斷呼喚患者，在救護車抵達前，全程未曾中斷急救。

救護人員趕抵後立即接手，並將患者送醫治療，經醫療團隊全力搶救，患者目前已康復出院。家屬對於現場球友在關鍵時刻挺身而出，深表感激，直言若非即時 CPR，後果不堪設想。

蘇詠程表示，這起事件正是全民 CPR 最具體的實例。CPR 的最大價值，在於補上救護車到達前的空窗期，只要第一時間有人願意出手，就能維持腦部與重要器官血流，大幅提升後續存活與康復機會。

林志明分享，這次親身經歷讓他深刻體會，CPR 訓練不是形式，而是在關鍵時刻真正能救命的能力。他希望更多民眾願意學習，也願意行動，讓每個人都能成為守護生命的一份力量。