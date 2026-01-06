台南、韓國平澤簽MOU 鳳梨與平澤梨互納學生營養午餐

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
市長黃偉哲向平澤市訪團介紹台南的農產及農產加工品。圖／台南市政府提供
韓國平澤市市長鄭長善率領該市農業及科技等相關部門一行10人訪問台南，與市長黃偉哲簽署「台南市－平澤市農特產品交流備忘錄」，未來兩市將以農產交流的方式深化合作。平澤市訪團預計停留台南2日，今天參加台韓農產食品經貿論壇，並前往沙崙智慧綠能科學城交流。

台南市長黃偉哲表示，台南市與平澤市不僅皆盛產高品質農產品，更皆為全球高科技產業的重要據點。此次簽署的農特產品交流備忘錄，是兩市攜手合作的重要里程碑。而除了農產外，也期盼藉此契機，進一步開啟雙方在文化、教育及教育的深度交流，更期許未來能促成兩市學生的實質互訪。

黃偉哲指出，K-pop文化在台灣深受歡迎，他希望能更進一步促進兩地「影視文化」的互動。此外，雖然目前雙方能實質交流的水果種類有限，但市府會積極尋求合作契機，希望未來能讓雙方市民品嘗對方更多優質的水果，讓兩市情誼在水果的甜美滋味中持續升溫。

簽約儀式中，鄭長善致贈刻有黃偉哲姓名的韓國國產鋼筆，象徵對此次合作的重視與紀念意義，黃偉哲現場使用該鋼筆完成簽署，並期盼能借寓未來兩市交流農產的美好意涵，預祝兩市合作成果豐碩順利。鄭長善補充，該鋼筆品牌曾作為韓國總統致贈美國總統的國禮，是平澤市象徵友誼長久的重要見證。

鄭長善表示，前年9月與黃偉哲初次見面後，期間陸續收到致贈的鳳梨與信函，讓他倍感親切，宛如老朋友。此次造訪台南，更深刻感受到這座城市的溫暖。

鄭長善強調，回到平澤後將大會力宣傳台南之美。對於黃偉哲先前提出「將台南鳳梨與平澤梨納入雙方學生營養午餐」的交流構想，他感到非常感動與認同，也非常希望雙方學生互訪交流能實現。

韓國平澤市位於韓國京畿道西南方，以盛產水梨及稻米聞名，自韓國科技大廠三星電子於2010年在平澤設立古德半導體產業園區後，平澤迅速躍升為韓國重要的半導體重鎮。鄭長善曾任韓國京畿道議員及國會議員，並於2018年首次當選平澤市長、2022年順利連任。

市長黃偉哲使用平澤市長鄭長善(左)所贈的韓國國產鋼筆進行簽署。圖／台南市政府提供
市長黃偉致贈平澤市長鄭長善(左)蘭花大盤。圖／台南市政府提供
台南市與韓國平澤市共同簽署農特產品交流備忘錄深化兩市交流。圖／台南市政府提供
平澤市長鄭長善(左)回贈市長黃偉哲平澤梨。圖／台南市政府提供
