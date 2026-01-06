聽新聞
台南購物節破50億登錄 到傳統市場採買加碼抽2萬加菜金
台南購物節買氣持續升溫，消費登錄金額迄今已突破50億元，南市經發局在農曆春節前力推傳統市場的外帶年菜，並宣布加碼，結合數位行銷券，只要在活動期間至台南公有零售市場消費，即有機會於1月29日抽中「2萬元加菜金」。
市長黃偉哲表示，台南的傳統市場是最富有人情味的地方，年菜更是家家戶戶過年餐桌上的靈魂主角，不論是市場的傳統好滋味，還是飯店推出的精緻年菜，各有特色、各具魅力。歡迎市民朋友多到市場走走、逛逛與採買，一邊感受年節氛圍，一邊參加台南購物節抽好康，開心迎新年。
經發局表示，市府將持續透過台南購物節整合市場、商圈與大型活動，帶動整體消費動能，於1月23日至25日將在永康率先登場台南眷村年貨嘉年華，匯集眷村特色美食與年節商品，提前炒熱過年買氣；緊接著2月10日至15日新化年貨大街接力登場，邀請大家來新化辦年貨、買伴手禮，同樣可以參加台南購物節抽獎，把熱鬧年節氣氛延續整個月。
經發局指出，台南購物節將於1月29日舉辦第3次「好禮月月抽」活動，民眾只要完成消費發票登錄，即有機會抽中現金、3C家電及多項豐富好禮。誠摯歡迎民眾來台南旅遊消費、逛市集辦年貨，一邊感受最濃厚的年節氛圍，一邊參加購物節抽獎，歡喜迎接幸福新年。
