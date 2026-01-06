重視廚餘去化問題 江啟臣考察雲林為台中永續找解方

明年起全面禁止使用廚餘養豬，各縣市廚餘處理量能與配套措施成為關注焦點；立法院副院長江啟臣昨天在立委張嘉郡陪同下，到雲林縣南亞塑膠廚餘資源化廠考察，實地了解廚餘堆肥製程與循環經濟模式，為台中未來廚餘去化尋找方向，盼打造台中「永續旗艦城」。

江啟臣指出，廚餘去化問題不僅是單一縣市的環保課題，而是因應國家防疫政策所衍生的全國性議題。據環境部統計，台灣每日平均產生廚餘約2115公噸，其中超過六成用養豬去化，116年起全面禁用後，短期內勢必出現去化壓力，環境部有責任協助地方政府加速布建堆肥、能源化等替代方案，避免基層承受過大壓力。

江啟臣說，台中市包含家戶、社區及餐飲事業廚餘，目前每日廚餘產生量約280公噸。市府提出「安心無餘計畫」，透過高效堆肥設施、黑水虻處理及擴增外埔厭氧發電等方式，規劃每日可去化約266公噸，朝向在116年底前達成階段性平衡。但台中人口持續成長、廚餘量增加，仍須思考更具韌性的中長期方案。

江啟臣表示，此行參訪南亞廚餘堆肥廠，其現行每日處理量約50至55公噸，最大量能可達每日60噸，去化量相當可觀，由雲林縣政府、台塑集團合作的PPP方案（公私協力夥伴關係），是全國少數具規模、成熟技術的廚餘去化示範場域。

江啟臣表示，南亞自民國102年投入廚餘資源化，其結合生、熟廚餘的先進堆肥製程，並導入太陽能光電系統，將廚餘轉化為符合農業部標準的有機肥料，整廠乾淨衛生，無一般堆肥廠惡臭，不只有效去化廢棄物，也落實低碳、循環經濟理念，值得各地政府借鏡。

江啟臣說，台中市早在過去將廚餘轉化為有機資材的經驗，無論是早年社區「就是肥」計劃，或近年外埔綠能園區以沼渣製肥，均顯示台中具備推動廚餘循環再利用的基礎。未來可在既有量能上，進一步朝「循環經濟2.0」升級，將「淨零碳排」納入整體規劃，並結合校園食農教育，打造從源頭減量到末端再利用的完整閉環。

立委張嘉郡表示，她長期主張全面禁止廚餘養豬，家戶廚餘或是事業廚餘，只要進到養豬場，就是風險來源，都應該一併禁止。雲林縣自107年全面禁止廚餘養豬，縣府也與南亞廚餘資源化場合作，不只將縣內廚餘去化，更製成有機質材料及雲溉肥供民眾無償使用。