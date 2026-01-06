他獲徵召選雲林縣長 搶布局基層綠營雲林初選時程出爐
民進黨雲林縣黨部公布2026年基層選舉初選時程，啟動鄉鎮市長、縣議員及鄉鎮市民代表等選舉布局。縣黨部主委、立委劉建國表示，初選作業以「團結優先」為核心，選拔最能回應地方需求的人才，進一步厚實基層服務量能。
縣黨部指出，相關時程已經執行委員會及黨員代表大會決議通過，初選登記分為2階段辦理。縣議員、鄉鎮市民代表及村里長，將於1月12日至16日受理領表及登記；鄉鎮市長登記則安排在1月19日至23日。
劉建國說，為確保選務順利推動，每名黨員僅能登記1項參選職務，不得重複登記。若登記截止後，參選人數超過預定提名名額，縣黨部將先行協調，協調未果再啟動全民調機制，相關民調作業及提名推薦名單，預計今年3月底前完成。
劉建國已獲黨中央徵召，將競逐下屆雲林縣長，他指出，雲林正處於轉型發展的重要關鍵期，地方需要更多具備理想與行動力的人才投入公共事務，縣黨部將以最嚴謹的制度完成整體選舉布局，期盼凝聚黨內共識，強化基層服務，攜手為雲林未來發展打拚。
