台南六甲湖東校區 轉型環境保育基地

台南校園融入在地，市府斥資約1.1億元新建中西區中山國中的教學行政大樓，打造開放式舞蹈展演廣場等，115學年度可望啟用，另，已停辦的六甲區六甲國小湖東校區，則由荒野保護協會認養，與校方打造成生態環境教育基地。

中山國中創校近70年，新校舍基地為早年拆除的行政大樓原址，時隔40餘年重新啟動建設，形塑全新校門意象，目前建築外觀已具規模，設計以白色基調搭配亮橘色遮陽牆，呼應該校樸實中帶有亮點的精神，新增中央川堂提供學習與等候空間，並有大面積採光窗、屋頂太陽能光電板與中央步道串聯設計。

新建的教學行政大樓兼顧教學行政機能與社區共享概念，黃偉哲視察指出，透過通透量體、開放式舞蹈展演廣場，讓校園學習風景自然融入社區日常。

另，已停辦的六甲國小湖東校區2024年6月送別最後一屆畢業生，校區去年7月起由荒野保護協會認養，師生與協會志工投入逾2千人次的人力，整理竹林、規畫路徑，近日甫辦1場生態環境教育成果展暨親子活動。

「秉持停辦不廢校原則！」南市教育局長鄭新輝說，湖東校區結合竹林生態與導入數位科技，持續深化社區參與，目標成南市推動永續教育的指標性示範場域；六甲國小校長蘇淑娟表示，會發展出更具永續性生態課程，並轉型為南市關鍵的環境保育基地，不再侷限於傳統校園框架。