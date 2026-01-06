雲林催生 第3胎起領10萬

刺激生育率，雲林縣政府前年起以「萬寶龍計畫」加碼生育補助，為期2年，成功催生1.1萬名新生兒。縣長張麗善昨宣布，今年資源精準鎖定「第3胎」，符合資格者，第3胎起生育補助加碼至10萬元，金額是各縣市之冠。

張麗善直言，萬寶龍計畫已迎接1萬1401名新生兒，累計發放生育補助7.2億元，從出生結構分析發現，領到補助的第1胎占54.7%、第2胎32.6%，第3胎僅9.1%，第4胎更降至2.5%，「數據顯示，唯有家庭願意生育至第3胎，人口結構才有機會轉為正成長！」

縣府表示，元旦起只要生產前父或母一方設籍雲林滿8個月，並於生產後在雲林完成出生登記，第1胎、第2胎補助各3萬元，第3胎起每胎補助提高至10萬元，且可與中央補助疊加請領；意即符第3胎資格者，雲縣府和中央補助可達20萬元。

張麗善昨宣布推出「孩子是寶，3胎最好」計畫，多名即將迎接第三胎的媽媽現身力挺，縣議員賴淑娞等人也幫忙喊話「催生」，張麗善說，期盼已有第2胎的家庭能再往前一步，讓第3胎比例逐步向第2胎的32.6%靠攏，真正拉高生育曲線，改善目前全台平均每對夫妻僅生育1.1名子女的低迷現況。

縣府社會處長林文志說，除提高生育補助，縣府同步強化托育量能，目前縣內有準公共托嬰中心15家、公設民營托嬰中心8家，可收托899名幼兒，未來將再增設11間公設民營托嬰中心；公設民營托嬰中心每月收費9千元，扣除中央托育補助後，家長最高僅自付2千元。