台南汙水接管率 預計3月突破3成

台南市目前12個行政區有公共汙水下水道用戶接管，普及率預計3月會突破3成，仍難比雙北市，市府積極拉升永康、仁德等人口密集區的接管情形，另外，原擬去年9月起開徵家戶汙水下水道使用費，議會退回提案，市府表示，視未來民意再評估。

市府擬將家戶汙水下水道使用費隨水費徵收，南市水利局長邱忠川說，目前每度汙水處理成本1度約15元，先前規畫用戶僅負擔1度約5元，推估每戶收取費用約100元，因議會不支持，會遵照議會決議，本屆議會都不會再提出。

南市公共汙水下水道接管普及率持續提升，去年9月底為29.11%，11月提升至29.43%，11月底接管戶數約22.8萬戶，其中永康區已完成2萬7221戶。

水利局表示，正於安平、虎尾寮、仁德、安南、永康、官田（含六甲）、柳營（含新營及鹽水）、新市等12處區推動汙水下水道系統，持續進行管線及用戶接管工程，尤其人口稠密區的永康、仁德區、東區是重要關鍵，目前興建中的永康區汙水下水道系統工程共4案，完工後可接管約1萬377戶，仁德區汙水下水道系統第2期工程主、次幹管也正在施工，預計2027年8月完工，可提升東區崇德路、崇明路等範圍用戶接管。

水利局也說，原台南縣區幅員遼闊，市長黃偉哲支持持續投入，去年11月已啟動鹽水區主幹管工程，預估2年後完成幹管5.3公里。

北市、高雄市早年就是直轄市，約50年前開始推動汙水下水道建設，台南約2001年陸續推動，起步相對晚，水利局指出，台南建物型態多為透天厝，相較雙北都會區整棟公寓大樓接管，每戶接管成本高，仍積極克服困難。