快訊

力拚「看不見建設」 南市汙水接管普及率3月破3成

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
力拚「看不見建設」，南市汙水接管普及率3月破3成。記者謝進盛／翻攝
力拚「看不見建設」，南市汙水接管普及率3月破3成。記者謝進盛／翻攝

台南市政府水利局持續投入汙水下水道建置，用戶接管普及率預計今年3月突破3成。至於原擬去年9月起開徵加戶汙水下水道使用費遭議會退回，局長邱忠川說，本屆議會都不會再提出。

水利局表示，正於安平、虎尾寮、仁德、安南、永康、官田（含六甲）、柳營（含新營及鹽水）及新市等12處區域推動汙水下水道建設，各汙水系統持續進行管線及用戶接管工程，尤其人口稠密區的永康、仁德區及東區（永康約2.8萬；仁德約1.3萬接管戶數）居重要關鍵。

至去年11月底全市公共汙水下水道接管戶數約22.8萬戶，用戶接管普及率也持續提升；去年9月底為29.11%，11月提升至29.43%。其中永康區已完成2萬7221戶，推估今年3月全市可突破3成大關。

水利局官員指出，包括北市及高雄市因早就是直轄市，約民國60餘年即開始推動汙水下水道建設，台南市汙水下水道系統約2001年陸續推動，起步相對晚，37區行政區中目前12區推動用戶接管，歷任市長努力下南市用戶接管普及率目前在六都排第四。

水利局說明，台南建物型態多為透天厝，相較雙北都會區整棟公寓大樓接管，戶棟比偏低，每戶接管成本高，仍積極克服困難，目前正興建的永康區汙水下水道系統工程共4案，完工後可接管約1萬377戶。另，仁德區汙水下水道系統第2期工程主、次幹管也正在施工，預計2027年8月完工，可提升東區崇德路、崇明路等範圍用戶接管。

水利局指出，原台南縣區幅員遼闊，不利汙水下水道建置普及率；在市長黃偉哲支持持續投入；去年11月已啟動鹽水區主幹管工程，預估2年後完成幹管5點3公里，要讓這「看不見」基礎建設，持續改善溪北水環境。

外界關切原擬去年9月起開徵加戶汙水下水道使用費被市議會退回後續，對此邱忠川表示，目前每度汙水處理費用成本約15元，用戶僅負擔約5元，以每戶平均用水約20度推估收費約100元，因議會不支持，會遵照議會決議；本屆議會（議程）都不會再提出。至於何時再度啟動？邱說，還要看未來民意走向。

水利局 台南 東區

