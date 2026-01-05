快訊

委內瑞拉總統馬杜洛動向美媒全程直播 搭直升機被押往紐約市受審

咖啡廳讀書遇阿北助解題⋯身分竟是名師 網笑讚：文昌帝君顯靈

台9線南迴公路3車追撞事故 休旅車被大車壓平1死2傷

台南與韓國平澤市深化合作 簽農特產交流備忘錄

中央社／ 台南5日電

韓國平澤市長鄭長善今天率領農業及科技等單位人員拜會台南市政府，與台南市長黃偉哲代表雙方簽署「台南市－平澤市農特產品交流備忘錄」，未來兩市將以農產交流方式深化合作。

黃偉哲致詞表示，台南市與平澤市不僅皆盛產高品質農產品，且都是全球高科技產業重要據點，此次簽署農特產品交流備忘錄，是兩市合作重要里程碑，也期盼藉此契機，進一步開啟雙方在文化及教育方面深度交流，未來能促成兩市學生實質互訪。

黃偉哲指出，K-pop文化在台灣深受歡迎，他希望能更進一步促進兩地「影視文化」互動，此外，雖然目前雙方能實質交流的水果種類有限，但市府會積極尋求合作契機，希望未來能讓雙方市民品嚐對方更多優質水果，讓兩市情誼在水果甜美滋味中持續升溫。

鄭長善表示，2024年9月與黃偉哲初次見面後，期間陸續收到黃偉哲致贈的鳳梨與信函，讓他倍感親切，宛如老朋友，此次造訪台南，更深刻感受到這座城市的溫暖。

鄭長善強調，回到平澤後將會宣傳台南之美，對於黃偉哲所提出，將台南鳳梨與平澤梨納入雙方學生營養午餐交流構想，他相當認同，也希望雙方學生互訪交流能實現。

簽約儀式中，鄭長善特別致贈刻有黃偉哲姓名的韓國國產鋼筆，象徵對此次合作的重視，黃偉哲亦於現場使用該鋼筆完成簽署，預祝兩市合作成果豐碩、順利。

黃偉哲 水果

延伸閱讀

Pokémon GO活動重回台南 市府規劃迎各地訓練家

知南會所藝術展 展現精障者創作韌性

台南跨年八三夭天團衝收視冠軍 黃偉哲即興開唱竟奪亞軍

黃偉哲：未來防災重點在於「人」的安全

相關新聞

影／台南城西掩埋場近1年來已3度起火 今再傳火警燃燒二大垃圾堆

台南市安南區城西掩埋場近一年來已3度起火，今下午2時許，城西二期掩埋場再傳火警；消防局接獲報案，出動24車54人與無人機...

力拚「看不見建設」 南市汙水接管普及率3月破3成

台南市政府水利局持續投入汙水下水道建置，用戶接管普及率預計今年3月突破3成。至於原擬去年9月起開徵加戶汙水下水道使用費遭...

為拜拜「啥咪攏毋驚？」關子嶺崁頂福安宮信眾湧 警取締近70件違規

昨（4）日為農曆11月16日「土地公（福德正神）尾牙」，台南市白河區崁頂福安宮湧入大量車流，警方規畫勤務疏導交通、路檢，...

從每天出門的地方開始 嘉義市推動門前2公尺清潔行動

每天出門上班、接送孩子或倒垃圾，家門口那一小段路，是市民生活中最熟悉、也最常經過的空間。嘉義市環保局表示，依廢棄物清理法...

重賞催生 雲林加碼補助生第3胎起領10萬

少子化成為全台嚴峻挑戰，雲林縣政府前年推動為期2年的「萬寶龍計畫」加碼生育補助，成功催生1.1萬名新生兒，為鼓勵民眾多生...

自然邊坡走入歷史 嘉義市北排水上游護岸升級

北排水幹線為嘉義市重要排水系統，肩負市區防洪與排水安全重任，其中圳頭里段過去多為自然邊坡，於凱米颱風期間曾發生鄰近步道塌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。