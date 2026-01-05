總預算卡關恐影響TPASS 台南市將邀高屏嘉義共商

今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，恐影響TPASS補助。台南市交通局說，因各縣市預算編列經費方式不同，將邀集高雄市、屏東縣、及嘉義縣、市政府共同討論後定案。

台南市交通局表示，中央預算審議未通過攸關TPASS通勤族權益，台南市目前已有台南境內299、399、大台南公車+南嘉台鐵799、南高屏999、嘉嘉南999及嘉義799等六個定期票方案，票差經費每年仰賴中央補助約新台幣3億餘元，市負擔款約6000多萬元，超過8成經費仰賴中央補助。

台南市交通局說，且定期票方案係以專戶方式管理，倘中央補助斷炊，受影響最大為各運具業者，目前初步規劃先以去年度剩餘款撥付各運具業者，或採優先撥付予在地公共運輸業者為主，預估暫可支撐1個月左右，以維持本市公共運輸服務品質。

高雄市交通局表示，TPASS預算是由中央與地方政府共同負擔，推出後廣受市民歡迎，也帶動高雄市公共運輸使用提升。

若中央115年預算案無法即時通過，高雄市交通局說，高雄市自有預算僅能維持TPASS正常運作約1個月，期望中央預算案審議作業能儘快通過，讓便民通行的政策能延續不斷。

嘉義縣建設處道路管理科說，上週已行文中央請示TPASS經費問題，應會由中央統籌處理，以不影響民眾權益為原則。目前交通部公路局已先行審核115至118年計畫，將請交通部公路局協助儘速核定計畫，以利縣府後續核撥預撥款項予票證公司，再由票證公司撥付各客運業者。

嘉義市政府表示，嘉嘉南TPASS由台南市政府及嘉義縣政府主責辦理；而「大嘉義TPASS」則由嘉義縣政府主責推動。市府配合計畫，負擔地方自籌經費部分。

市府說，依據實際搭乘紀錄分析，多數市民主要使用的運具為中央所屬系統，包括台鐵及公路客運，中央運具部分依規定中央應負擔90%經費，地方自籌10%，因此，建議上述中央轄管運具，由中央及各運輸業者自行籌措因應。

至於市區公車及公共自行車，嘉義市既有推出持電子票證免費搭乘措施，可由市府預算支應，因此，暫不受影響。