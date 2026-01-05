聽新聞
影／台南城西掩埋場近1年來已3度起火 今再傳火警燃燒二大垃圾堆
台南市安南區城西掩埋場近一年來已3度起火，今下午2時許，城西二期掩埋場再傳火警；消防局接獲報案，出動24車54人與無人機、消防機器人，環保局也出動6輛水車、4輛挖土機、5部清溝車，於下午4時50分撲滅火勢，燃燒面積約400平方公尺。
城西掩埋場去年3月21日三期掩埋場區冒出白煙，疑收運的廢家具中遺留餘燼引發火警；10月15日下午3時許二期掩埋場傳火警，濃煙漫天，直到晚間10時完全撲滅；11月30日晚間7時許二期場區再冒出大火，約當晚10時撲滅、直到近凌晨處理完殘火，所幸3次都無人傷亡。
今天城西二期掩埋場再度起火，燃燒戶外二大堆垃圾堆，燃燒面積約400平方公尺，無人受傷、無財損、不火調，消防局晚間6時7分處理殘火完畢，後續交由環保局人車接手處理。
環境部長彭啓明去年12月15日在立法院針對城西掩埋已第3度起火表示，如果確定是環保局規畫不當，會「自己開自己罰單」，因火災確實造成空汙，開罰已有前例可循；此外，環境部將在2月底提出方案，讓暫置場在大規模災害時有合規的暫置區域，並針對巨型火災提出新的救火方式。
