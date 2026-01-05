Pokémon GO活動重回台南 市府規劃迎各地訓練家

快訊

中央社／ 台南5日電

手機遊戲Pokémon GO將於2月20日至22日舉辦「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」活動，在活動主會場台南都會公園可看到三大主題棲息地，市府將規劃接駁車方便外地玩家前往。

台南市長黃偉哲今天出席活動宣傳記者會致詞表示，2026年Pokémon GO在台南，這是全世界唯二的，一個在美國洛杉磯，一個在台南，也是台灣唯一、亞洲唯一盛會活動，這次活動並非既有活動延續，而是一場全新體驗，歡迎全台灣各地，甚至到台灣過年的各國旅客都可以到台南參與盛會。

黃偉哲強調，台南去年共新增將近1000個旅宿房間，目前觀光旅館業統計已有超過1萬7000個房間，另外，台南擁有米其林概念餐廳61家，大家可到台南吃得開心、玩得盡興，和寶可夢一起歡度不一樣的春節。

台南市政府觀光旅遊局長林國華表示，這次活動除了在台南都會公園呈現中央村莊、海岸研究所、山脈地帶三大主題棲息地，夜間還有燈光與聲景，另外，觀光旅遊局調查一些活動期間會配合推出優惠的商家，讓全球訓練家體驗遊戲同時，也能感受在地的文化人情味。

林國華表示，因活動適逢春節連假期間，提醒訓練家及早訂房與安排行程，市府於活動期間也將規劃接駁車直達台南都會公園會場，建議訓練家們多搭乘火車、公車、接駁車等公眾交通工具前往。

遊戲官方網站指出，本次活動主會場白天票價新台幣818元，購票的訓練家可以在選擇的活動當日於主會場中，遇見Pokémon GO首次亮相的異色「蒂安希」、「戴著卡魯穆帽子的皮卡丘」以及「戴著莎莉娜帽子的皮卡丘」。

有別以往僅有白天活動，此次活動3天夜晚首次舉辦「超級之夜」，民眾只要在購買白天票券同時，另外加購529元的「超級之夜」加值入場券，就能獲得活動贈品，於夜間燈飾氛圍中遊戲體驗，以及欣賞精彩表演，擁有門票的訓練家可以當日在主會場或台南市內遊玩。

