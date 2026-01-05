聽新聞
0:00 / 0:00
為拜拜「啥咪攏毋驚？」關子嶺崁頂福安宮信眾湧 警取締近70件違規
昨（4）日為農曆11月16日「土地公（福德正神）尾牙」，台南市白河區崁頂福安宮湧入大量車流，警方規畫勤務疏導交通、路檢，取締近70件各式違規，有警員打趣說，為了拜拜，真的是「啥咪攏毋驚（台語，沒在怕之意）！」
175線咖啡公路上的崁頂福安宮 ，除是在地居民守護神，更吸引全國信眾前來祈求財運、事業與平安。昨農曆11月16日土地公尾牙，從3日夜間起便湧入大批求財祈福信眾。白河警分局3、4日連兩天在市道175線及台1線同步實施路檢勤務。
警方統計，本次勤務取締各式違規不法共69件，除查獲詐欺及偽造文書通緝犯1名，同時當場舉發使用註銷車牌、牌照遭註銷無車牌仍行駛各1件、無照駕駛5件、汽機車設備改裝致規格不符及車身設備擅自變更10件、汽車頭燈電系改裝LED或HID未登檢3件、未繫安全帶1件；另蒐證噪音汽車舉報環保局召回檢測噪音33件；車輛加裝設備涉違反車檢規定，舉報監理站召回檢測14件。
據知，為確保往返山區祭祀民眾行車安全，警方每年在福安宮重要祭拜活動都會安排相關勤務有警員打趣說，信眾真的是為了拜拜，甚至無照就往山上來，只能說「啥咪攏毋驚（台語，沒在怕之意）！」
白河分局長陳志埕提醒，車輛改裝排氣管致噪音經召回檢測超過標準者，環保局會依噪音管制法第26條規定處罰車主或使用人新臺幣1800元以上、3600元以下罰鍰，且車輛必須改善至複驗合格止。籲請信眾們應特別注意遵守車輛改裝相關規範，別與荷包及寶貴的時間過意不去。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言