為拜拜「啥咪攏毋驚？」關子嶺崁頂福安宮信眾湧 警取締近70件違規

昨（4）日為農曆11月16日「土地公（福德正神）尾牙」，台南市白河區崁頂福安宮湧入大量車流，警方規畫勤務疏導交通、路檢，取締近70件各式違規，有警員打趣說，為了拜拜，真的是「啥咪攏毋驚（台語，沒在怕之意）！」

175線咖啡公路上的崁頂福安宮 ，除是在地居民守護神，更吸引全國信眾前來祈求財運、事業與平安。昨農曆11月16日土地公尾牙，從3日夜間起便湧入大批求財祈福信眾。白河警分局3、4日連兩天在市道175線及台1線同步實施路檢勤務。

警方統計，本次勤務取締各式違規不法共69件，除查獲詐欺及偽造文書通緝犯1名，同時當場舉發使用註銷車牌、牌照遭註銷無車牌仍行駛各1件、無照駕駛5件、汽機車設備改裝致規格不符及車身設備擅自變更10件、汽車頭燈電系改裝LED或HID未登檢3件、未繫安全帶1件；另蒐證噪音汽車舉報環保局召回檢測噪音33件；車輛加裝設備涉違反車檢規定，舉報監理站召回檢測14件。

據知，為確保往返山區祭祀民眾行車安全，警方每年在福安宮重要祭拜活動都會安排相關勤務有警員打趣說，信眾真的是為了拜拜，甚至無照就往山上來，只能說「啥咪攏毋驚（台語，沒在怕之意）！」