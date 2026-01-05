聽新聞
0:00 / 0:00
從每天出門的地方開始 嘉義市推動門前2公尺清潔行動
每天出門上班、接送孩子或倒垃圾，家門口那一小段路，是市民生活中最熟悉、也最常經過的空間。嘉義市環保局表示，依廢棄物清理法第27條規定，建築物四周2公尺內的環境，應由所有人、管理人或使用人負責清除維護，邀請市民從家門口做起，讓生活環境更加整潔舒適。
環保局說，門前2公尺不只是通行動線，也是鄰里互動與城市形象的第一印象。若雜物堆放、落葉未清或垃圾久置，不僅影響街道觀感，也可能孳生蚊蟲，對公共衛生與行人安全帶來隱憂，這些情況往往就發生在日常生活最靠近的地方。
環保局表示，環境維護其實不必大費周章，只要將清潔融入生活習慣，例如隨手清掃門前落葉、清除積水容器、整理門口雜物，避免垃圾長時間放置於公共空間，就能有效改善周邊環境。這些看似微小的行動，只要家家戶戶持續累積，就能讓整條街道變得更乾淨、更安全。
為深化市民認同，環保局持續透過宣導、社區合作與清潔行動，鼓勵民眾主動關心住家周邊環境。環保局說，城市的整潔不只來自清潔人員的付出，也仰賴每一戶對生活空間的用心，從顧好家門口的2公尺開始，讓整潔成為嘉義最自然、也最溫暖的日常風景。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言