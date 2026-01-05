快訊

從每天出門的地方開始 嘉義市推動門前2公尺清潔行動

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市環保局邀請市民共同守護家門口2公尺環境整潔。圖／嘉義市政府提供
嘉義市環保局邀請市民共同守護家門口2公尺環境整潔。圖／嘉義市政府提供

每天出門上班、接送孩子或倒垃圾，家門口那一小段路，是市民生活中最熟悉、也最常經過的空間。嘉義環保局表示，依廢棄物清理法第27條規定，建築物四周2公尺內的環境，應由所有人、管理人或使用人負責清除維護，邀請市民從家門口做起，讓生活環境更加整潔舒適。

環保局說，門前2公尺不只是通行動線，也是鄰里互動與城市形象的第一印象。若雜物堆放、落葉未清或垃圾久置，不僅影響街道觀感，也可能孳生蚊蟲，對公共衛生與行人安全帶來隱憂，這些情況往往就發生在日常生活最靠近的地方。

環保局表示，環境維護其實不必大費周章，只要將清潔融入生活習慣，例如隨手清掃門前落葉、清除積水容器、整理門口雜物，避免垃圾長時間放置於公共空間，就能有效改善周邊環境。這些看似微小的行動，只要家家戶戶持續累積，就能讓整條街道變得更乾淨、更安全。

為深化市民認同，環保局持續透過宣導、社區合作與清潔行動，鼓勵民眾主動關心住家周邊環境。環保局說，城市的整潔不只來自清潔人員的付出，也仰賴每一戶對生活空間的用心，從顧好家門口的2公尺開始，讓整潔成為嘉義最自然、也最溫暖的日常風景。

環境整潔從家門口開始，嘉義市推動門前2公尺清潔行動提升生活品質。圖／嘉義市政府提供
環境整潔從家門口開始，嘉義市推動門前2公尺清潔行動提升生活品質。圖／嘉義市政府提供

從每天出門的地方開始 嘉義市推動門前2公尺清潔行動

