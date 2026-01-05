知南會所藝術展 展現精障者創作韌性

照片取自台南市政府

台南市首處精神障礙者協作模式服務據點-知南會所於南紡購物中心A1館2樓藝廊舉辦「藝起精彩，藝起共好-穀粒禾禾，畫話人生藝術展」。展覽主軸以「隧道」為意象，作品多以油畫呈現，由會所會員及家屬共同創作，透過藝術述說精神復元歷程。台南市長黃偉哲4日特別親自到場觀賞，肯定精神障礙朋友在藝術創作上的韌性，並強調市府對精神障礙者社區支持服務的重視，期盼透過藝術對話，，拉近社會理解距離，促進共融零距離。現場社團法人臺南市穀粒禾禾身心關懷協會也特別致贈由會員親手製作的市長黏土人偶藝術品，感謝黃市長長期以來對精神障礙朋友的支持與關心。

黃偉哲市長表示，截至114年9月底，台南市精神障礙者人口數約9,093人，占身心障礙者總人口數約8.97%，市府配合行政院「強化社會安全網第二期計畫」，持續布建「精神障礙者協作模式服務據點」，協助精神障礙者從醫療體系返回社區後，能有穩定重建人際互動與生活能力的支持空間。目前全市已設置新化區知南會所、安平區安平會所、北區馥郁會所及新營區拾伊會所共4處據點，預計今（115）年將再增設至少1處，持續擴大服務量能。同時也感謝民間夥伴與市府團隊攜手合作，翻轉社會對精神障礙者的刻板印象，讓更多人看見他們的內心世界與生命故事。

社會局表示，在一些矚目的新聞社會事件中，時常引發大眾議論，並容易將複雜的成因事件與歷程過度簡單化，亦或者是歸因於疾病或障礙，但其實絕大多數的精神障礙者都在努力學習與疾病共處，只要有足夠的支持與機會，精神障礙者也能在社區中穩定生活做出貢獻，例如像是透過藝術展、講座的舉辦等，期盼社會能夠給予更多理解，讓精神康復者的生命故事得以被真實看見，並接住每一個需要支援的家庭、人們。

聚傳媒