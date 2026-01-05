快訊

衝上3萬點！台股大漲755.23點 三大法人只買超31億元

新北男騎重機北宜過彎跨雙黃線 猛撞對向轎車送醫命危

委內瑞拉石油產業遭美接管 俄中數十億桶權益去向不明

台韓扶輪社贈數位X光機 東石衛生所提升醫療服務

中央社／ 嘉義縣5日電

八德旭德扶輪社及韓國百合扶輪社今天捐贈價值新台幣200萬元「數位X光機設備」給嘉義縣東石衛生所，嘉義縣衛生局指出，這台設備有利於遠距醫療，提升偏鄉地區醫療品質。

嘉義縣衛生局今天在東石鄉衛生所舉行「數位X光機設備」捐贈儀式，縣長翁章梁出席致贈感謝狀，感謝扶輪社友支持偏鄉醫療，也感謝中央健保署媒合資源。

衛生局長趙紋華告訴中央社記者，114年扶輪社捐贈眼科檢查設備及牙科X光設備給東石衛生所，提升眼科及牙科的診療精準度；今年扶輪社再度送暖，捐贈價值200萬元的數位X光機強化放射檢查量能，讓鄉親就近完成必要檢查與初步評估。

此外，衛生局推動遠距醫療，讓在地衛生所與大醫院連線傳輸檢查影像，由醫院醫生看診與開藥，讓民眾不用進到市區就能享有同等的醫療服務，透過此新穎儀器設備，能讓鄉親獲得更好照顧。

八德旭德扶輪社長林椿梅致詞說，謝謝東石鄉衛生所提供扶輪社友回饋社會的機會，將扶輪社的超我服務精神發揮得更遠大，希望新的儀器能為東石鄉親省下就醫的交通時間，就近獲得即時照護。

衛生所 東石 衛生局

延伸閱讀

楊景丞榮升台南市府 徐嬿玲接任嘉義縣人事處長

桃園八德將新闢道路 信義房屋看好「這商圈」最受惠

大鯊魚現蹤嘉義東石外海落網 學者鑑識鯊種拍賣價曝

6公斤野生鱸魚現身東石出海口 漁人纏鬥上岸成搶手貨

相關新聞

重賞催生 雲林加碼補助生第3胎起領10萬

少子化成為全台嚴峻挑戰，雲林縣政府前年推動為期2年的「萬寶龍計畫」加碼生育補助，成功催生1.1萬名新生兒，為鼓勵民眾多生...

自然邊坡走入歷史 嘉義市北排水上游護岸升級

北排水幹線為嘉義市重要排水系統，肩負市區防洪與排水安全重任，其中圳頭里段過去多為自然邊坡，於凱米颱風期間曾發生鄰近步道塌...

楊景丞榮升台南市府 徐嬿玲接任嘉義縣人事處長

嘉義縣政府今天舉行人事處長交接典禮，原處長楊景丞榮升台南市府人事處副處長，嘉義縣議會人事室主任徐嬿玲接任人事處長。縣長翁...

前空姐接棒 34歲最年輕一級主管雲林新任文觀處長背景曝光

雲林縣長張麗善今公布新人事，將由雲林女兒、前議長歐明憲孫媳婦謝明璇接任文化觀光處長，謝明璇今年34歲，加入縣府團隊後成為...

本土芝麻量少新品種「台南2號」添助力 鼓勵種植搶攻市場

台南區農業改良場宣布新推出芝麻（胡麻）品種「台南2號」，主打適合機械採收，成本可大降達35%，相對含油率更高。但本產量只...

星期評論／南市府3主管涉貪 施政信任度警訊

台南市消防局前局長李明峯遭控收賄，近期收押禁見，更是市長黃偉哲團隊繼經發局前局長陳凱凌、研考會前主委蒙志成後第3件一級主...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。