台韓扶輪社贈數位X光機 東石衛生所提升醫療服務
八德旭德扶輪社及韓國百合扶輪社今天捐贈價值新台幣200萬元「數位X光機設備」給嘉義縣東石鄉衛生所，嘉義縣衛生局指出，這台設備有利於遠距醫療，提升偏鄉地區醫療品質。
嘉義縣衛生局今天在東石鄉衛生所舉行「數位X光機設備」捐贈儀式，縣長翁章梁出席致贈感謝狀，感謝扶輪社友支持偏鄉醫療，也感謝中央健保署媒合資源。
衛生局長趙紋華告訴中央社記者，114年扶輪社捐贈眼科檢查設備及牙科X光設備給東石衛生所，提升眼科及牙科的診療精準度；今年扶輪社再度送暖，捐贈價值200萬元的數位X光機強化放射檢查量能，讓鄉親就近完成必要檢查與初步評估。
此外，衛生局推動遠距醫療，讓在地衛生所與大醫院連線傳輸檢查影像，由醫院醫生看診與開藥，讓民眾不用進到市區就能享有同等的醫療服務，透過此新穎儀器設備，能讓鄉親獲得更好照顧。
八德旭德扶輪社長林椿梅致詞說，謝謝東石鄉衛生所提供扶輪社友回饋社會的機會，將扶輪社的超我服務精神發揮得更遠大，希望新的儀器能為東石鄉親省下就醫的交通時間，就近獲得即時照護。
