台灣省會計師公會連11年贈米台南共餐老人 今年募2.4噸

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台灣省會計師公會連11年贈米台南共餐老人，今年募集2.4噸。圖／王定宇提供
台灣省會計師公會連續11年與立委王定宇合辦年終贈米，今年採購2.4公噸，上午在台南仁德中洲老人共餐聚點舉行儀式，會計師公會理事長蔡家龍一行另與南關線、東區12處聚點的里長、社區發展協會會長到場參與。

受贈代表中洲里長葉清仁、後甲社區發展協會里事長陳綺雯表示，感謝立委王定宇與會計師公會，長年來對社區老人與弱勢的照顧。從捐贈端到老人共餐桌上的每一碗白米飯，是一群人共同努力的成果，他們代表所有共餐聚點的長輩，向各受贈單與王定宇致上由衷謝意。

會計師公會理事長蔡家龍說，與王定宇合作歲末贈米延續11年，已可視為傳統。會計師工作雖較嚴謹，各項愛心活動從不落人後。贈米送出的不僅是溫馨，更是愛心。他感謝壬定宇媒合，讓公會的贈米能精準送達各社區與單位。

王定宇說，會計師公會長期的贈米善舉，至今已持續11年之久，今年贈米總數達到2400公斤，受贈單位在使用上將更為充裕。

王定宇表示，捐贈方會計師公會平常服務工商，受贈方的里長們忙於里務，卻願意共同為社會弱勢及老人共餐付出心力，兩者都是社會良善的力量。

王定宇說，很高興能連11年擔任贈米善舉中介角色，今年的這批米將分贈12處老人共餐據點，讓會計師公會的愛心無遠弗屆。

