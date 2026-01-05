快訊

製程多元 南市經發局轄管產業園區針對特性強化防災

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
相關產品製程多元化所產生災害對經營管理增添更多樣挑戰，台南市政府經發局今年將於轄管5處產業園區，辦理防災演練。記者謝進盛／翻攝
近年來相關產品製程多元化，所產生災害對經營管理增添更多樣挑戰，台南市政府經發局今年將於轄管柳營科技等5處產業園區，針對產業不同特性，辦理防災演練。

經發局上午在民治市政中心舉行記者會，副局長蕭富仁說，南市工業區共81處，其中局內轄管產業園區包含樹谷園區、永康科技、柳營科技、新吉及七股科技工業區5處，各工業區工作環境有各式各樣潛在風險；因應園區所引進產業不同形成各自特色，今年各園區分別各自注重演練，預計125人次參演。

上述5處轄管產業園區中，柳營科技工業區內引進產業類別廠商包含化學材料業、紡織業、化學製品業等，因此今年度進行化學火災演練；樹谷園區鄰近南部科學園區，區內設有氫氣、氮氣、氧氣、天然氣等氣體管線，對此該區擇定氣體管線外洩進行演練；而永康科技工業區為所轄進駐廠商數最多產業園區，選定較為常見電器走火演練為今年度主題。

演練當天將請園區廠商依照緊急應變計畫執行廠內編組及通報各支援單位等災害事故處置，並由指揮官疏散廠內人員並將事故情形通報各園區服務中心，藉此使園區廠商瞭解事故通報系統，並建立各支援單位橫向聯繫，以強化建立園區完整有效的聯絡網。

為加強演練真實效果，市府消防局將支援消防車及救護車，對應不同主題各類支援單位 (台灣自來水公司、台灣電力公司、大台南天然氣公司) 各出動工程車協助，整合各機關單位及園區內各廠商資源與能量，以演練獲取經驗。

經發局長張婷媛指出，藉由本次聯合演練，可有效建立廠區人員危害預防與應變觀念、知識及技能，透過實際狀況演練訓練模式，可使參加人員相互學習交流及吸收相關資訊，從中學習作業安全技能及意外發生應變處理能力，強化工業區各事業單位防災意識。

