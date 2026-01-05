民間贈輪椅及嬰兒推車 供2026台灣燈會運用

民間企業與基金會今天聯合捐贈50台輪椅及100台嬰兒推車給嘉義縣社會局，供2026台灣燈會運用。燈會結束後將轉提供給縣內社福機構、公共托育地點或弱勢家庭使用。

嘉義縣社會局為提升弱勢族群參與公共活動的友善環境，近日向民間募集輪椅及嬰兒推車，今天舉辦「2026燈會輪椅及嬰兒推車聯合捐贈儀式」。

社會局長張翠瑤致詞說，此次由社團法人中華高滲透水冷光照護協會媒合財團法人辜公亮文教基金會及方亮股份有限公司捐贈輪椅50台。另外，仁義湖岸大酒店董事長蔡惠櫻捐贈全新嬰兒推車100台，提供育兒家庭借用。讓更多民眾安心參與2026年台灣燈會及其他公共活動。

張翠瑤說，輪椅將於燈會時提供身心障礙者及行動不便長者使用，並於大型活動期間彈性調度，活動結束後輪椅持續配置於老人福利及身障福利相關機構與團體，嬰兒推車也將於燈會後提供親子館、公共托育地點或弱勢育兒家庭使用，延續其公益效益。

2026台灣燈會將於3月3日至15日在嘉義縣登場，共規劃1座主燈、2大副燈及22個主題燈區，展出超過600件以上花燈作品。