快訊

衝上3萬點！台股大漲755.23點 三大法人只買超31億元

新北男騎重機北宜過彎跨雙黃線 猛撞對向轎車送醫命危

委內瑞拉石油產業遭美接管 俄中數十億桶權益去向不明

民間贈輪椅及嬰兒推車 供2026台灣燈會運用

中央社／ 嘉義縣5日電

民間企業與基金會今天聯合捐贈50台輪椅及100台嬰兒推車給嘉義縣社會局，供2026台灣燈會運用。燈會結束後將轉提供給縣內社福機構、公共托育地點或弱勢家庭使用。

嘉義縣社會局為提升弱勢族群參與公共活動的友善環境，近日向民間募集輪椅及嬰兒推車，今天舉辦「2026燈會輪椅及嬰兒推車聯合捐贈儀式」。

社會局長張翠瑤致詞說，此次由社團法人中華高滲透水冷光照護協會媒合財團法人辜公亮文教基金會及方亮股份有限公司捐贈輪椅50台。另外，仁義湖岸大酒店董事長蔡惠櫻捐贈全新嬰兒推車100台，提供育兒家庭借用。讓更多民眾安心參與2026年台灣燈會及其他公共活動。

張翠瑤說，輪椅將於燈會時提供身心障礙者及行動不便長者使用，並於大型活動期間彈性調度，活動結束後輪椅持續配置於老人福利及身障福利相關機構與團體，嬰兒推車也將於燈會後提供親子館、公共托育地點或弱勢育兒家庭使用，延續其公益效益。

2026台灣燈會將於3月3日至15日在嘉義縣登場，共規劃1座主燈、2大副燈及22個主題燈區，展出超過600件以上花燈作品。

台灣燈會 輪椅 推車

延伸閱讀

獨／高市心衛中心去年8月爆性侵少女案 社會局3天前才裁罰並公布姓名

楊景丞榮升台南市府 徐嬿玲接任嘉義縣人事處長

新北長照人口攀升年收2萬輔具 農曆年前租借暴增原因是這個

嘉義三寶門保安府顯神威 他捐百萬助弱勢從輪椅站起來

相關新聞

重賞催生 雲林加碼補助生第3胎起領10萬

少子化成為全台嚴峻挑戰，雲林縣政府前年推動為期2年的「萬寶龍計畫」加碼生育補助，成功催生1.1萬名新生兒，為鼓勵民眾多生...

自然邊坡走入歷史 嘉義市北排水上游護岸升級

北排水幹線為嘉義市重要排水系統，肩負市區防洪與排水安全重任，其中圳頭里段過去多為自然邊坡，於凱米颱風期間曾發生鄰近步道塌...

楊景丞榮升台南市府 徐嬿玲接任嘉義縣人事處長

嘉義縣政府今天舉行人事處長交接典禮，原處長楊景丞榮升台南市府人事處副處長，嘉義縣議會人事室主任徐嬿玲接任人事處長。縣長翁...

前空姐接棒 34歲最年輕一級主管雲林新任文觀處長背景曝光

雲林縣長張麗善今公布新人事，將由雲林女兒、前議長歐明憲孫媳婦謝明璇接任文化觀光處長，謝明璇今年34歲，加入縣府團隊後成為...

本土芝麻量少新品種「台南2號」添助力 鼓勵種植搶攻市場

台南區農業改良場宣布新推出芝麻（胡麻）品種「台南2號」，主打適合機械採收，成本可大降達35%，相對含油率更高。但本產量只...

星期評論／南市府3主管涉貪 施政信任度警訊

台南市消防局前局長李明峯遭控收賄，近期收押禁見，更是市長黃偉哲團隊繼經發局前局長陳凱凌、研考會前主委蒙志成後第3件一級主...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。