重賞催生 雲林加碼補助生第3胎起領10萬
少子化成為全台嚴峻挑戰，雲林縣政府前年推動為期2年的「萬寶龍計畫」加碼生育補助，成功催生1.1萬名新生兒，為鼓勵民眾多生，縣長張麗善今宣布祭出「孩子是寶，三胎最好」雲林生育補助第三胎起加碼至10萬元，盼藉此提升生育率、改善世代更替水準。
雲林縣府今舉行記者會，張麗善宣布，今年元旦起，只要生產前父或母一方設籍雲林滿8個月，並於生產後在雲林完成出生登記，第一胎、第二胎補助各3萬元，第三胎起每胎補助提高至10萬元，且可與中央補助疊加請領。現場多位即將迎接第三胎的媽媽現身力挺，縣議員賴淑娞等人也幫忙「催生」。
張麗善表示，縣府推動「萬寶龍計畫」至去年底，已迎接1萬1401名新生兒，累計發放生育補助7.2億元，但從出生結構分析發現，第一胎占54.7%、第二胎32.6%，第三胎僅9.1%，第四胎更降至2.5%。數據顯示，唯有家庭願意生育至第三胎，人口結構才有機會轉為正成長。
雲林縣今年將政策重心鎖定「第三胎」，以「孩子是寶，三胎最好」為主軸，期盼已有第二胎的家庭能再往前一步，讓第三胎比例逐步向第二胎的32.6%靠攏，改善目前全台平均每對夫妻僅生育1.1名子女的低迷現況，將資源更精準投入第三胎，期盼真正拉高生育曲線。
社會處長林文志表示，除提高生育補助，雲林縣也同步強化托育量能，目前縣內已有準公共托嬰中心15家、公設民營托嬰中心8家，可收托899名幼兒，未來將再增設11間公設民營托嬰中心，公設民營托嬰中心每月收費9,000元，扣除中央托育補助後，家長最高僅需自付2千元，大幅減輕育兒負擔。
