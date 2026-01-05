自然邊坡走入歷史 嘉義市北排水上游護岸升級

北排水幹線為嘉義市重要排水系統，肩負市區防洪與排水安全重任，其中圳頭里段過去多為自然邊坡，於凱米颱風期間曾發生鄰近步道塌陷，引發地方對邊坡安全與防洪韌性的關注。嘉義市政府隨即啟動改善作業，「北排水上游（圳頭里段）護岸改善工程」於去年12月5日順利完工，全面提升沿岸防災能力。

市府工務處表示，北排水幹線屬市區關鍵排水設施，圳頭里段早期因自然土坡結構較為脆弱，在強降雨及颱風期間易受沖刷影響。凱米颱風造成步道局部塌陷後，經地方反映，市府即邀集相關單位辦理現地會勘，評估改善方式，並編列預算於114年度上半年完成工程設計與發包，展現即時回應地方需求的治理效率。

工程於去年8月11日開工，總經費約380萬元，改善長度約48公尺，將原有自然土坡改建為抗洪能力較強的護岸結構，同時加強基腳保護措施，防範河道沖刷造成護岸淘空，提升整體邊坡穩定性。

工務處說明，本案在護岸基礎上方採用雙層石籠工法，打造多孔隙生態護岸，不僅可降低水流衝擊力，也能提供生物棲息空間，兼顧坡面穩定與水域生態保育，同時具備減碳效益，落實工程與環境共存的理念。