聽新聞
0:00 / 0:00
楊景丞榮升台南市府 徐嬿玲接任嘉義縣人事處長
嘉義縣政府今天舉行人事處長交接典禮，原處長楊景丞榮升台南市府人事處副處長，嘉義縣議會人事室主任徐嬿玲接任人事處長。縣長翁章梁表示，嘉義縣政府是嘉義進步的火車頭，公務員在轉型過程扮演重要角色，更是這座城市蛻變的一環，人事以穩定為主，才能讓這台火車穩定運行。
翁章梁說，人事升遷與穩定至關重要，妥善處理人事問題是管理關鍵。由於嘉義縣升遷管道較六都少，許多人為求職涯發展前往六都或民間就職，在政府與民間搶人才的現況下，縣市政府人事承受相當壓力。
徐嬿玲過去在縣府、市府、議會等體系任職，對府會關係相當熟悉。翁章梁表示，原人事處長楊景丞已打下扎實基礎，好的人才擁有升遷機會，能打造人事編排的良性循環，期許徐嬿玲繼續努力，吸引更多的人才進入公務體系服務。
新任處長徐嬿玲為國立政治大學公共行政學系碩士，歷任嘉義縣環境保護局人事室主任、嘉義市政府人事處副處長及嘉義縣議會人事室主任。其學養豐富且經歷完整，未來將帶領人事處建構具執行力的團隊，協助嘉義縣朝農工科技大縣轉型。
今日交接典禮由翁章梁主持，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮監交。原處長楊景丞與徐嬿玲在眾人見證下完成印信交接，場面隆重。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言