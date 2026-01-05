快訊

楊景丞榮升台南市府 徐嬿玲接任嘉義縣人事處長

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣政府今天舉行人事處長交接典禮，原處長楊景丞榮陞台南市府人事處副處長。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天舉行人事處長交接典禮，原處長楊景丞榮升台南市府人事處副處長，嘉義縣議會人事室主任徐嬿玲接任人事處長。縣長翁章梁表示，嘉義縣政府是嘉義進步的火車頭，公務員在轉型過程扮演重要角色，更是這座城市蛻變的一環，人事以穩定為主，才能讓這台火車穩定運行。

翁章梁說，人事升遷與穩定至關重要，妥善處理人事問題是管理關鍵。由於嘉義縣升遷管道較六都少，許多人為求職涯發展前往六都或民間就職，在政府與民間搶人才的現況下，縣市政府人事承受相當壓力。

徐嬿玲過去在縣府、市府、議會等體系任職，對府會關係相當熟悉。翁章梁表示，原人事處長楊景丞已打下扎實基礎，好的人才擁有升遷機會，能打造人事編排的良性循環，期許徐嬿玲繼續努力，吸引更多的人才進入公務體系服務。

新任處長徐嬿玲為國立政治大學公共行政學系碩士，歷任嘉義縣環境保護局人事室主任、嘉義市政府人事處副處長及嘉義縣議會人事室主任。其學養豐富且經歷完整，未來將帶領人事處建構具執行力的團隊，協助嘉義縣朝農工科技大縣轉型。

今日交接典禮由翁章梁主持，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮監交。原處長楊景丞與徐嬿玲在眾人見證下完成印信交接，場面隆重。

新任處長徐嬿玲為政治大學公共行政學系碩士，學養豐富且經歷完整。圖／嘉義縣政府提供
交接典禮由縣長翁章梁（右二）主持，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮（左二）監交。原處長楊景丞（左）與徐嬿玲（右）在眾人見證下完成印信交接，場面隆重。圖／嘉義縣政府提供
