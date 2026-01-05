前空姐接棒 34歲最年輕一級主管雲林新任文觀處長背景曝光

雲林縣長張麗善今公布新人事，將由雲林女兒、前議長歐明憲孫媳婦謝明璇接任文化觀光處長，謝明璇今年34歲，加入縣府團隊後成為府內最年輕的一級主管，張麗善盼借重其公關領域、活動規畫、統籌執行及跨部門協調的實務經驗，深化文化觀光處的效能，為雲林注入新的火花。

雲林縣政府前文化觀光處長陳璧君今年元旦升任副縣長，張麗善今宣布由謝明璇接任文化觀光處長，1月16日上任。謝明璇畢業於世新大學口語傳播學系，過去2年在雲嘉地區企業社團組織「中華民國義雲會」擔任執行秘書，也曾任職於航空產業。

謝明璇父親謝政諭為東吳大學政治學系退休教授，祖父謝芳慶為雲林縣大埤鄉西勢潭謝氏望族成員，曾連任兩屆大埤鄉鄉長、農會理事長、大埤代表會主席等，並擔任雲林縣第四屆議會副議長，先生的祖父歐明憲曾擔任第十、十一屆雲林縣議會議長，長期參與地方自治與國家公共事務，在地方政壇及產業界具有一定影響力。

縣府表示，謝明璇大學畢業後投入公關領域，累積活動規畫、統籌執行及跨部門協調的實務經驗，後任職於航空產業，擔任長榮航空空服員，培養高度紀律、良好臨場反應及應變能力，在中華民國義雲會擔任執行秘書期間，實際參與會務運作規劃，與企業主直接進行溝通討論，對地方產業脈動與民間需求有深入的了解。