王定宇媒合會計師公會贈米 台南12處老人共餐受惠

台灣省會計師公會與民進黨立委王定宇連續11年合辦年終贈米活動，今年贈米總數達2400公斤，將分贈台南市東區與南關線12處老人共餐據點，挹注社會弱勢及老人共餐使用。

捐贈儀式今天上午在仁德區中洲老人共餐據點舉行，王定宇與台灣省會計師公會理事長蔡家龍等人，以及台南市南關線、東區共12處老人共餐據點的里長或社區發展協會代表到場參與。

王定宇致詞表示，捐贈方會計師公會平常服務工商，受贈方的里長們忙於里務，大家願意共同為社會弱勢及老人共餐付出心力，兩者都是社會良善力量，今年贈米總數達到2400公斤，各受贈單位在使用上將更為充裕。

王定宇強調，很高興能連續11年擔任擔任贈米善舉中介角色，今年這批贈米將分贈12處老人共餐據點，讓會計師公會愛心無遠弗屆。

蔡家龍表示，與王定宇合作歲末贈米活動已延續11年，可視為一項傳統，會計師工作雖較為嚴謹，但參與各項愛心活動從不落人後，贈米活動送出的不僅是溫馨，更是一份愛心，感謝王定宇媒合，讓贈米能精準送達有需要的各社區或單位。

受贈單位代表中洲里長葉清仁表示，王定宇與會計師公會多年來重視社區老人與弱勢照顧，老人共餐地點桌上的每一碗白米飯，代表大家共同努力成果。