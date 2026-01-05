快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「天外飛來一筆」：能獲激勵獎金

川普嗆委內瑞拉「打到聽話為止」 委國代理總統髮夾彎回應了

真的不是人？他用中國AI改程式碼 人工智慧竟「氣炸」：滾

王定宇媒合會計師公會贈米 台南12處老人共餐受惠

中央社／ 台南5日電

台灣省會計師公會與民進黨立委王定宇連續11年合辦年終贈米活動，今年贈米總數達2400公斤，將分贈台南市東區與南關線12處老人共餐據點，挹注社會弱勢及老人共餐使用。

⭐2025總回顧

捐贈儀式今天上午在仁德區中洲老人共餐據點舉行，王定宇與台灣省會計師公會理事長蔡家龍等人，以及台南市南關線、東區共12處老人共餐據點的里長或社區發展協會代表到場參與。

王定宇致詞表示，捐贈方會計師公會平常服務工商，受贈方的里長們忙於里務，大家願意共同為社會弱勢及老人共餐付出心力，兩者都是社會良善力量，今年贈米總數達到2400公斤，各受贈單位在使用上將更為充裕。

王定宇強調，很高興能連續11年擔任擔任贈米善舉中介角色，今年這批贈米將分贈12處老人共餐據點，讓會計師公會愛心無遠弗屆。

蔡家龍表示，與王定宇合作歲末贈米活動已延續11年，可視為一項傳統，會計師工作雖較為嚴謹，但參與各項愛心活動從不落人後，贈米活動送出的不僅是溫馨，更是一份愛心，感謝王定宇媒合，讓贈米能精準送達有需要的各社區或單位。

受贈單位代表中洲里長葉清仁表示，王定宇與會計師公會多年來重視社區老人與弱勢照顧，老人共餐地點桌上的每一碗白米飯，代表大家共同努力成果。

王定宇 老人共餐 會計師

延伸閱讀

王定宇：台灣與委內瑞拉完全不同 不必擔心中國「比照美國」

立委考察澎湖戰備 肯定官兵捍衛國家提升國防韌性

來自粉絲造假LINE對話 狗仔葛斯齊爆王定宇曖昧女子被告獲不起訴

鼓勵青年參政！王定宇推新人「麵攤女兒」 南市東區議員綠營選情緊繃

相關新聞

本土芝麻量少新品種「台南2號」添助力 鼓勵種植搶攻市場

台南區農業改良場宣布新推出芝麻（胡麻）品種「台南2號」，主打適合機械採收，成本可大降達35%，相對含油率更高。但本產量只...

星期評論／南市府3主管涉貪 施政信任度警訊

台南市消防局前局長李明峯遭控收賄，近期收押禁見，更是市長黃偉哲團隊繼經發局前局長陳凱凌、研考會前主委蒙志成後第3件一級主...

廣角鏡／單親媽媽之母離世 愛心在人間

台南市寒梅基金會創辦人陳楊麗蓉，早年丈夫病故，她照顧兩名年幼孩子並接手夫家的水泥瓦廠，經營逐漸上軌道後投入扶助弱勢單親媽...

各界不捨！50多年捐破千萬元 「單親媽媽之母」陳楊麗蓉驚傳病故

台南市寒梅基金會創辦人陳楊麗蓉驚傳上月病故，單親的她50多年來捐出逾千萬元助逾600名單親媽媽，被地方譽為「單親媽媽之母...

千人拔蘿蔔拔出愛心好彩頭 雲林蘿蔔田拔1斤10元全捐公益

千人拔蘿蔔拔出愛心彩頭！雲林宏宇關懷協會和縣議員林岳璋今在斗六舉辦拔出好彩頭公益活動，0.8公頃細心栽培的菜頭田開放採摘...

科技人陳志育轉身人間菩薩 10年還願發出善款5千萬元

曾創辦竹科一家科技公司的雲林子弟陳志育，10多年前家庭事業遭逢不順，返鄉向五年千歲許願，運勢好轉，事業有成，每年還願捐愛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。