陳璧君升任雲林副縣長 文觀處長遺缺謝明璇接任

中央社／ 雲林縣5日電

雲林縣政府文化觀光處長陳璧君於1月1日升任雲林縣副縣長，縣府今天宣布文觀處長遺缺，將由與雲林及大埤地區具深厚生活連結、長期關注地方公共事務的謝明璇接任。

雲林縣政府發布新聞稿表示，謝明璇畢業於世新大學口語傳播學系，擁有公關領域、活動規劃、統籌執行及跨部門協調實務經驗；曾任職航空產業，培養高度紀律、良好臨場反應及應變能力，深知團隊合作重要，對於高壓環境下的溝通與協調具備紮實基礎。

縣府指出，過去兩年多，謝明璇於雲嘉地區具影響力、指標性之優良企業的社團組織「中華民國義雲會」擔任執行秘書，實際參與會務運作規劃，與企業主直接進行溝通討論，對地方產業脈動與民間需求有更深入了解及學習。

縣長張麗善表示，感謝陳璧君過去對文化觀光處的努力與付出，期盼未來新任處長謝明璇能在既有良好基礎上，傳承並深化文化觀光處的專業與效能，穩健走出新亮點，為雲林注入新的火花。

雲林 張麗善

