本土芝麻量少新品種「台南2號」添助力 鼓勵種植搶攻市場

台南區農業改良場宣布新推出芝麻（胡麻）品種「台南2號」，主打適合機械採收，成本可大降達35%，相對含油率更高。但本產量只有進口量的3.4%。新品種可大幅減少人力成本，市場潛力大，有助鼓勵種植、提升本產芝麻產業競爭力。

台灣芝麻年消耗量近4萬噸，主產地在台南善化、將軍、西港、佳里、安定、七股、新化等地。然而目前民眾買到的芝麻多靠進口，在地生產量非常低，農業部統計民國113年進口量3萬8149噸，國產才為1290噸只占總消費量約3%。

新品種主要是「台南2號」具「低落粒」與適合機械採收兩大關鍵特性，成功突破過去國內胡麻生產仰賴人工採收的限制。

台南農改場表示，相較於「台南1號」成熟後蒴果易裂、種子容易掉落，「台南2號」的種子落粒率大幅降低至三成以內，成熟後仍能穩定保留在蒴果中，使機械能一次性完成採收，大幅提升作業效率與收穫率。

田間試驗顯示，「台南2號」機械採收率可達七成以上，每公頃可減少約45個人工，採收效率提升至九成以上。導入後每公頃可節省約5萬元生產成本，整體成本降低幅度達35%，帶動淨收益提升超過35%，效益十分顯著，展現胡麻產業邁向省工、高效生產的強大潛力。

台南場作物改良科指出，「台南2號」具莖桿粗壯、不易倒伏等特性，始莢高度超過20公分，便於機械切割收穫。生育期又與「台南1號」相近，秋作約80至90天，有助農民延續原有管理模式。平均每分地產量可達120公斤，與「台南1號」相當，部分區域甚至有更高產潛力。「台南2號」的種子含油率達48.2～51.8%，鈣含量高達1197～1389毫克/100公克，均優於「台南1號」，兼具營養價值與加工應用潛力。